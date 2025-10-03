Зарплата сягнула 366 тис. грн — скільки заробляють чиновники в Україні під час війни

Грошові купюри у гаманці. Новини.LIVE

В Україні найвищу заробітну плату серед керівників державних органів виплачують в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерстві національної єдності та Фонді державного майна. З-поміж регіональних адміністрацій найбільше платять за роботу чиновникам у Херсонській області.

Такі дані оприлюднила пресслужба Міністерства фінансів.

Зарплати топчиновників у 2025 році

Згідно з даними відомства, у серпні поточного року середня заробітна плата державних службовців становила 61,6 тис. грн, тоді як середні доходи по країні не перевищували 19,8 тис. грн.

Рік тому показник був на рівні 55,8 тис. грн. Таким чином, розмір заробітної плати підвищився на 8,6%. Тоді як рівень інфляції в країні за той же період становив 13,2%.

Як зазначають у міністерстві, станом на серпень налічувалося 495 керівників держорганів, яким у середньому платили по 131,2 тис. грн.

Топчиновники з найбільшими доходами за місяць працюють:

у Нацагентстві з питань запобігання корупції — 366,6 тис. грн;

у Міністерстві національної єдності — 289 тис. грн;

у Фонді держмайна — 284,6 тис. грн;

у Нацагентстві з управління активами — 255,9 тис. грн;

у Рахунковій палаті — 209 тис. грн;

в Антимонопольному комітеті — 201,8 тис. грн.

Доходи топчиновників. Джерело: Мінфін

Де найвищі середні зарплати чиновників

За даними Мінфіну, у центральних органах влади налічувалося 22,9 тис. працівників. Лідирують за середнім рівнем оплати праці такі відомства:

в Антимонопольному комітеті — понад 97 тис. грн;

в Національному агентстві з питань запобігання корупції — близько 97 тис. грн;

в Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг — більш ніж 94 тис. грн;

у Державній митній службі — близько 90 тис. грн;

у Фонді держмайна — майже 90 тис. грн;

в Апараті Верховної Ради — понад 85 тис. грн;

у Секретаріаті Кабінету міністрів — майже 82 тис. грн.

Найвищий середній дохід чиновників. Джерело: Мінфін

Серед обласних адміністрацій найбільше платять у Херсонській ОВА. Там у середньому дохід чиновників становить 99,8 тис. грн, а керівництва — 257,4 тис. грн.

Доходи чиновників в адміністраціях. Джерело: Мінфін



