Зарплати на держслужбі в Україні зросли — аналіз реформи оплати праці

Підрахунок бухгалтера в офісі. Фото: Freepik

В Україні фіксують зростання середньомісячної заробітної плати працівників державної служби на тлі проведеної реформи в оплаті праці. Попри це, система не стала більш справедливою та ефективною.

Про це йдеться в отриманому аналізі Рахункової палати.

Реклама

Читайте також:

Аналіз ситуації із зарплатами держслужбовців

Тривалий час оплата праці в органах держвлади була суттєво нижча за аналогічні посади у приватному секторі. Доходи помітно відрізнялися навіть на однакових посадах і функціях у різних органах влади. Це негативно впливало на утримання кваліфікованих кадрів, які переходили у бізнес, що послаблювало держслужбу як систему.

Реформування питання оплати праці держслужбовців, що стартувало у 2016 році і було однією з умов наближення системи держуправління до стандартів Європейського Союзу (ЄС), мало змінити відповідну ситуацію. З 2024 року встановили єдиний підхід у визначенні посадових окладів на основі класифікації посад. Однак аудит свідчить, що реформа відбувалася непослідовно, з відсутністю контролю та належної координації між органами виконавчої влади.

Як зазначається, фахівці Рахункової палати опитали близько 34,9 тис. працівників держслужби зі 114 органів влади. Дослідження засвідчило, що торік середня зарплата зросла на 43%, однак 78,6% посадовців заявили, що винагороди за професійне виконання обов’язків та ініціативність не дотягує до належного рівня.

Тільки 21% опитаних заявили, що запроваджена система оплати праці стала прозорішою, 72,4% — не відчули особливих змін.

Майже половина державних службовців назвала причиною звільнення критично низьку оплату праці.

"У підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулюючою. Очікуваного ефекту — підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби — не досягнуто", — йдеться у повідомленні Рахункової палати.

Що змінила реформа оплати праці

В основному реформа передбачала введення класифікації посад за рівнями та юрисдикціями. Змінилась сама структура оплати праці.

Зокрема, посадовий оклад став ключовою складовою. Досягнули співвідношення 81,7% рівня сталої частини до 18,3% варіативної. Зменшилась надбавка за вислугу років на 20% — до 30%.

Також на рівень премії встановили обмеження. Тепер вони не можуть перевищувати:

30% від окладу за посадою за фактично відпрацьований термін за місяць (для місячних премій);

90% від окладу за відпрацьований термін за квартал (для квартальних премій);

30% від заробітної плати за рік (для загального розміру річних премій).

Раніше ми писали, що держслужбовці, які не використають відпустки до кінця року, отримають грошові компенсації. Для більшості простих працівників такої можливості нема під час війни.

Також ми розповідали, хто з посадовців отримує 366 тис. грн. Згідно з даними Мінфіну, найвищі зарплати мають керівники держорганів в НАЗК.