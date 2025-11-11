Зарплаты чиновников просят урезать до 20,5 тыс. грн ради нужд ВСУ — детали петиции

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года на сайте электронных петиций появилось обращение к Кабинету Министров Украины с просьбой урегулировать вопрос заработных плат и премий государственных служащих во время войны. Автор считает целесообразным направить избыток средств на поддержку украинской армии.

Об этом свидетельствует информация на правительственном портале в разделе электронных петиций.

Подробнее о петиции относительно зарплат чиновников

Петицию опубликовал украинец Сергей Чугунов. Автор просит урегулировать ситуацию с оплатой труда чиновников в Украине. Речь идет о временном запрете выплаты премий, надбавок, бонусов и других дополнительных стимулирующих выплат госслужащим, которые не выполняют боевые или спецзадания в районах ведения боевых действий.

Он отметил, что в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины и правового режима военного положения, в соответствии со статьями 17, 64 Конституции и Закона "О правовом режиме военного положения", считает целесообразным принять неотложные меры в вопросе оптимизации расходов госбюджета.

"На сегодня военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии, несут службу в режиме 24/7, постоянно рискуют жизнью, ограничены в свободе передвижения и возможностях видеть семьи. В то же время часть государственных служащих работает в безопасных условиях, не испытывает таких ограничений и получает значительно более высокие заработные платы, надбавки и премии. Такая диспропорция является морально несправедливой, демотивирует военных и подрывает доверие граждан к власти", — говорится в сообщении.

Согласно предложению, для всех категорий госслужащих необходимо установить граничный размер зарплаты на период военного положения и мобилизации в размере не более 20,5 тыс. грн/месяц (без учета налогов и сборов).

Сэкономленные деньги можно направить на закупку беспилотных летательных аппаратов, транспорта и необходимого снаряжения для подразделений обороны.

Исключение — те, кто непосредственно участвуют в обеспечении нацбезопасности и обороны:

военнослужащие ВСУ;

подразделения СБУ;

бойцы из Министерства внутренних дел;

работники Госпогранслужбы, которые воюют;

сотрудники украинской разведки;

подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

добровольческие формирования территориальных громад, которые воюют.

Изменения по ограничению зарплат и премий чиновников на время войны будут работать на:

усиление обороноспособности государства;

повышение общественного доверия к власти;

обеспечение справедливости в распределении бюджетных средств;

спасение жизни украинских защитников.

Скриншот петиции. Источник: Кабмин

Какие зарплаты получают чиновники во время войны

Согласно последним обнародованным данным Министерства финансов, средняя заработная плата госслужащих составляет 61,6 тыс. грн. Годом ранее показатель находился на уровне 55,8 тыс. грн.

Как отмечают в ведомстве, в стране насчитывается около 500 руководителей госорганов, которым в среднем платят по 131,2 тыс. грн.

В частности, больше всего получают топ-чиновники таких ведомств:

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции — 366 тыс. грн;

Фонд госимущества — 285 тыс. грн;

Нацагентство по управлению активами — 256 тыс. грн;

Счетная палата — 209 тыс. грн;

Антимонопольный комитет — 202 тыс. грн.

