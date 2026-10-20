Люди похилого віку за комп'ютером. Фото: Magnific

У листопаді 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує окремим категоріям громадянам пенсію у максимальному розмірі. Йдеться про суми, розраховані за спеціальними формулами та обмежені 10 прожитковими мінімумами для людей непрацездатного віку. Також наступного місяця будуть діяти понижувальні коефіцієнти.

Про те, хто зможе розраховувати на максимальні виплати, розповідає редакція Новини.LIVE.

Реклама

Кому ПФУ нарахує найвищі пенсії у листопаді

Як розповіли у Пенсійному фонді, претендувати на максимальні пенсії можуть виключно ті, хто протягом своєї трудової діяльності, виконував особливу роботу. Зокрема, такі виплати зараз призначають колишнім працівникам, робота яких мала статус підвищеного ризику для життя та здоров’я, співробітникам силових органів та працівникам державних органів.

Максимальні виплати не підлягають загальній формулі розрахунку. Нарахування відбуваються за окремими спеціальними законами. А саме:

Суддям — за законом "Про судоустрій і статус суддів"; Прокурорам — у рамках закону "Про прокуратуру"; Ліквідаторам катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції — за законом "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"; Військовослужбовцям, працівникам поліції, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань — у рамках закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених зі служби, та деяких інших осіб"; Держслужбовцям — до пенсійної реформи (до 2017-го).

Також збережене обмеження на спецпенсії для деяких категорій українців, які оформили виплати з 2017 року. Йдеться про депутатів парламенту, науковців, дипломатів. Відтоді пенсії їм надають за звичайними правилами відповідно до закону "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування". Тим категоріям громадян, які отримували "спеціальні пенсії" до 2017 року, нараховують максимальні виплати.

Читайте також:

Щодо обсягу, то рівень максимальної пенсії в Україні не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У листопаді 2026 році ПФУ нарахує 25 950 грн, адже мінімум нині становить 2 595 грн.

Також у листопаді надалі будуть застосовані обмеження на найвищі виплати, у кого вони будуть більші за вищевказану суму. Відповідні ліміти будуть актуальні на період воєнного стану.

Як обмежать високі пенсії у листопаді

Згідно із законом "Про Державний бюджет на 2026 рік", максимальний розмір пенсії буде обмежений певними рамками, однак це не торкнеться військових, які захищали батьківщину від РФ чи брали участь у захисті, починаючи з 2014 року.

Знижувальні коефіцієнти встановлять на виплату, що перевищить 10 прожиткових мінімумів. А саме:

0,5 (50%) — якщо вища за 10 прожиткових мінімумів, та до 11;

0,4 (40%) — на виплату, що більша за 11 мінімумів, до 13;

0,3 (30%) — на суму, що перевищить 13 мінімумів, проте не більше 17;

0,2 (20%) — на виплату, що перевищить 17 мінімумів, проте не більше 21;

0,1 (10%) — якщо сума буде вищою за 21 прожитковий мінімум.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким самотнім пенсіонерам, які потребують регулярного стороннього догляду, можуть нарахувати надбавки. Йдеться про 40% від мінімальної пенсії. Такі виплати можуть надати тим, у кого немає рідних. Надбавки до пенсійних виплат мають зрости з наступного року.

Ще Новини.LIVE писали про те, що з 2027 року деяким українським громадянам з особливим статусом нададуть вищі суми спецдоплати до пенсії. Йдеться про додаткову фінансову підтримку у вигляді щомісячної виплати у розмірі 720 грн. ПФУ нараховує такі доплати для громадян, у яких є статус учасника бойових дій (УБД).