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Главная Финансы Высокие пенсии в Украине: кто получит почти 26 000 грн в ноябре

Высокие пенсии в Украине: кто получит почти 26 000 грн в ноябре

Ua ru
20 октября 2026 06:10
Пенсия в размере 26 000 грн: кто из бывших работников получит в ноябре Magnific
Пожилые люди за компьютером. Фото: Magnific

В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит отдельным категориям граждан пенсию в максимальном размере. Речь идет о суммах, рассчитанных по специальным формулам и ограниченных 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста. Также в следующем месяце будут действовать понижающие коэффициенты.

О том, кто сможет рассчитывать на максимальные выплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Кому ПФУ начислит самые высокие пенсии в ноябре

Как сообщили в Пенсионном фонде, претендовать на максимальные пенсии могут исключительно те, кто в течение своей трудовой деятельности выполнял особую работу. В частности, такие выплаты сейчас назначают бывшим работникам, работа которых имела статус повышенного риска для жизни и здоровья, сотрудникам силовых органов и работникам государственных органов.

Максимальные выплаты не подпадают под общую формулу расчета. Начисления производятся в соответствии с отдельными специальными законами. А именно:

  1. Судьям — в соответствии с законом "О судебной системе и статусе судей";
  2. Прокурорам — в рамках закона "О прокуратуре";
  3. Ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции — в соответствии с законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС";
  4. Военнослужащим, сотрудникам полиции, Службы безопасности, Государственного бюро расследований — в рамках закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных со службы, и некоторых других лиц";
  5. Госслужащим — до пенсионной реформы (до 2017-го).

Также сохраняются ограничения на спецпенсии для некоторых категорий украинцев, оформивших выплаты с 2017 года. Речь идет о депутатах парламента, ученых, дипломатах. С тех пор пенсии им начисляют по обычным правилам в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Тем категориям граждан, которые получали специальные пенсии до 2017 года, начисляются максимальные выплаты.

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Что касается размера, то уровень максимальной пенсии в Украине не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В ноябре 2026 года ПФУ начислит 25 950 грн, ведь минимум сейчас составляет 2 595 грн.

Также в ноябре в дальнейшем будут применять ограничения на самые высокие выплаты тем, у кого они превышают вышеуказанную сумму. Соответствующие лимиты будут действовать на период военного положения.

Как будут ограничивать высокие пенсии в ноябре

Согласно закону "О Государственном бюджете на 2026 год", максимальный размер пенсии будет ограничен определенными рамками, однако это не коснется военных, которые защищали родину от РФ или участвовали в обороне, начиная с 2014 года.

Понижающие коэффициенты будут применять к выплатам, превышающим 10 прожиточных минимумов. А именно:

  • 0,5 (50%) — если сумма превышает 10 прожиточных минимумов, но до 11;
  • 0,4 (40 %) — на выплату, превышающую 11 минимумов, но не более 13;
  • 0,3 (30 %) — на сумму, превышающую 13 минимумов, но не более 17;
  • 0,2 (20 %) — на выплату, превышающую 17 прожиточных минимумов, но не более 21;
  • 0,1 (10%) — если сумма превысит 21 прожиточный минимум.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым одиноким пенсионерам, нуждающимся в регулярном постороннем уходе, могут начислить надбавки. Речь идет о 40% от минимальной пенсии. Такие выплаты могут предоставлять тем, у кого нет родственников. Надбавки к пенсионным выплатам должны вырасти со следующего года.

Еще Новини.LIVE писали о том, что с 2027 года некоторым украинским гражданам с особым статусом будут предоставлять более высокие суммы специальной доплаты к пенсии. Речь идет о дополнительной финансовой поддержке в виде ежемесячной выплаты в размере 720 грн. ПФУ начисляет такие доплаты гражданам, имеющим статус участника боевых действий (УБД).

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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