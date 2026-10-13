Пенсії в Україні: хто може вийти на заслужений відпочинок раніше за інших

Чоловік похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE.

В Україні оформлення пенсії можливе у разі досягненя 60-річного віку та набуття певної кількості страхового стажу. В одному з управліннь Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли, за яких обставин пенсію за віком можуть призначити раніше за затверджені загальні правила.

Про те, хто з українців може оформити пенсію достроково, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може вийти на пенсію за віком раніше за інших

Як уточнили у ПФУ, відповідно до норм закону №2040-IX, у деяких громадян є можливість дострокового призначення пенсії за віком.

У законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства" передбачені такі обставини для призначення пенсії раніше за інших:

Людину звільнили з роботи з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці, зокрема через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення кількості або штату працівників;

На момент звільнення громадянина з роботи йому залишилося небагато до досягнення пенсійного віку — не більш ніж півтора року;

Людина зареєструвалася у держслужбі зайнятості та немає вдалої роботи;

Громадянин отримав повний страховий стаж (чоловіки — 35 років, жінки — 30 років).

Також у ПФУ зауважили, що за півтора року до пенсійного віку правом на пенсію наділені громадяни, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи компанії через виявлення невідповідності працівника займаній посаді через здоров'я.

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"Право на таку пенсію надається таким особам за наявності повного страхового стажу: у чоловіків — 35 років, у жінок — 30 років. Порядок їх призначення визначить Кабінет Міністрів України", — йдеться у повідомленні.

Інші підстави для достроковї пенсії

Також за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", на дострокові пенсії мають право такі категорії громадян після досягнення 55 років чоловіками та 50 років жінками за наявності 25 та 20 років стажу відповідно:

Отримали особливий статус;

Є учасниками бойових дій;

Особи з інвалідністю внаслідок війни;

Члени сімей загиблих/померлих захисників;

Є багатодітними матерями (народили від п’яти дітей);

Матері осіб з інвалідністю з дитинства/тяжко хворих дітей за умови виховання до шестирічного віку, досягнення 50-річного віку та 15 років стажу;

Особи з інвалідністю по зору першої групи.

Як українцям оформити пенсію раніше

Вищевказані категорії громадян можуть подати заяву до Пенсійного фонду на отримання пенсії особисто або через законного представника шляхом відправлення документів поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги дистанційно на сайті ПФУ.

Необхідно підготувати такі документи:

Заяву про призначення дострокової пенсії за віком; Документ з підтвердженням реєстраційного номера облікової картки платника податків; Паспорт або тимчасове посвідчення громадянина; Довідку про зарплату за будь-які 60 календарних місяців стажу поспіль до 30 червня 2000 року; Документи щодо страхового стажу; Довідку про суми грошового забезпечення та сплачені до ПФУ страхові внески; Документи, що засвідчать особливий статус (за наявності).

Як правило, Пенсійний фонд ухвалить рішення протягом 10 календарних днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за яких умов Пенсійний фонд може нарахувати 12 000 грн у 2026 році. ПФУ може надати таку суму, якщо громадяни відповідатимуть двом вимогам: щодо обсягу страхового стажу та високої офіційної зарплати, отримуваної під час кар'єри. Цьогоріч пенсійні виплати з 60-річного віку призначають на основі наявності 33 років стажу.

Ще Новини.LIVE писали про те, що ПФУ може не зарахувати стаж через помилки в записах. Здійснити перерахунок зможуть тільки, якщо є документальне підтвердження щодо наявного стажу. За необхідності громадяни можуть оскаржити рішення ПФУ в адмінпорядку чи в суді.