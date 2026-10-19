Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

В Україні самотнім громадянам похилого віку, яким потрібен регулярний сторонній догляд, почнуть нараховувати вищі надбавки до пенсійних виплат з наступного року. Така категорія населення може отримувати додаткові нарахування у розмірі 40% від мінімальної пенсії, яку хочуть підвищити.

Про те, як зростуть виплати і чому, розповідають Новини.LIVE.

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Кому передбачена пенсійна доплата на догляд

Згідно із законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", самотні громадяни, вік яких перевищує 80 років, мають отримувати спеціальну доплату.

Такі виплати можуть надавати тільки тим, у кого немає рідних працездатного віку.

Для призначення доплати потрібно дотриматися таких умов:

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Громадянин досягнув 80-річчя; Отримує пенсію за віком; Проживає самотньо; Відсутні працездатні рідні; Наявна медична довідка про потребу догляду.

Що буде з доплатою до пенсії з 2027 року

З нового року надбавка на догляд може зрости, адже мінімальна пенсія, від якої залежить розмір виплати, має підвищитися. Проєкт закон "Про Державний бюджет" передбачає підвищення рівня "мінімалки" з 2 595 до 2 878 грн.

Розмір доплати становить 40% від цього показника, а тому можуть почати нараховувати доплату у 1 150 грн.

Як отримати надбавку до пенсії

Для оформлення відповідного нарахування необхідно виконати такі кроки:

пройти лікарсько-консультативну комісію;

отримати медвисновок про потребу у сторонньому догляді;

звернутися до відділення ПФУ.

Окрім заяви, необхідно додати такі документи:

паспорт громадянина;

податковий код;

меддовідку;

декларацію про доходи від ПФУ;

документи, що підтвердять склад родини чи факт самотнього проживання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, чи доцільно переходити з пенсії з інвалідності на звичайну. Зокрема, третя група дасть право на 50% від розміру пенсії за віком, дурга група надасть можливість отримати 90% від пенсії. Для першої групи призначають 100% від суми.

Ще Новини.LIVE писали про те, хто з громадян може отримати близько 910 грн надбавки до пенсії. Деякі українці можуть отримати щомісячну доплату у 35% від розміру мінімальної пенсії. Такі надбавки передбачаються для олімпійських чемпіонів та інших видатних спортсменів.