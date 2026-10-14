Пенсійні надбавки: кому з українців почнуть доплачувати 720 грн

Люди похилого віку рахують гроші. Фото: Freepik

У 2027 році деякі українські громадяни з особливим статусом зможуть отримати вищу суму спеціальної доплати до пенсії, адже показник, від якого вона залежать, планують переглянути. Йдеться про нарахування Пенсійним фондом України (ПФУ) додаткової фінансової підтримки у вигляді щомісячних виплат у розмірі 720 грн.

Про те, як і для кого зміняться умови з наступного року, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Для кого з українців передбачені надбавки до пенсії

Згідно зі ст. 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове держпенсійне страхування", Пенсійний фонд нараховує гарантовані державою окремі фінансові виплати до пенсії за віком для громадян, які володіють статусом учасника бойових дій (УБД).

Закон передбачає за статус УБД окремі нарахування:

Реклама

Виплату з часткою 25% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, затвердженого на календарний рік, щомісяця; Цільову грошову допомогу на прожиття, яка надається кожного місяця; Державну адресну допомогу до пенсії, якщо вона разом з усіма підвищеннями, надбавками та індексацією менша за мінімальний рівень для таких категорій людей.

Відповідні надбавки призначаються в автоматичному режимі у разі оформлення пенсії за віком.

Читайте також:

Як зміниться сума доплати до пенсії у 2027 році

Розмір надбавки у 25% для УБД прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних. Через це він може щорічно зростати у разі перегляду показника.

Реклама

У проєкті закону "Про Державний бюджет" уряд вже заклав вищий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 січня 2027 року. Якщо парламент затвердить пропозиції, зміниться і доплата до пенсії для учасників бойових дій.

Очікується, що прожитковий мінімум зросте з 2 595 грн до 2 878 грн з наступного року.

Реклама

З огляду на це, таким пенсіонерам почнуть нараховувати надбавку не в розмірі 648 грн за місяць, а на рівні 719 грн.

Як УБД оформити пенсію з доплатами

Для того, щоб оформити пенсію та надбавки, потрібно звернутись до відділення Пенсійного фонду, подавши пакет документів. Виплати мають призначити на основі поданих:

Реклама

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

посвідчення учасника бойових дій;

військового квитка або документа про несення військової служби;

довідки про участь у заходах із забезпечення оборони країни;

трудової книжки/інших документів, що зможуть підтвердити стаж;

довідки про грошове забезпечення.

Якщо пенсіонер вирішить повернутися на військову службу, то нарахування призначеної пенсії не скасують, а після звільнення — переглянуть, враховуючи додатковий термін служби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто зможе вийти на заслужений відпочинок за віком раніше за інших. Зокрема, претендувати на такі умови можуть люди, яких звільнили з роботи з ініціативи роботодавця. Таке може статися через зміну в організації виробництва та праці, зокрема через ліквідацію, реорганізацію чи банкрутство підприємства.

Реклама

Ще Новини.LIVE писали, що деякі жінки можуть отримувати щомісяця доплати за "особливі заслуги перед Україною" у розмірі 1 150 грн. За таких умов надають надбавки від 35% до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відповідний показник мають намір переглянути з 2027 року.