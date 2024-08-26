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Вищі пенсії українців у серпні — ПФУ уточнив деталі фінансування

26 серпня 2024 14:38
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — як змінилось фінансування виплат у серпні
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) відзвітував про фінансування виплат соціальної сфери у серпні 2024 року. На пенсії витратили значно більше коштів через нарахування доплат, призначених до Дня Незалежності.

Про деталі фінансування інформує пресслужба уряду.

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Як змінився обсяг виплат у серпні

Як зазначається, на пенсійні виплати ПФУ спрямував 63,5 млрд гривень. Минулого місяця на фінансування пенсій пішло 62,4 млрд гривень.

"Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за серпень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 63,5 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Також станом на 25 серпня профінансовано:

  • на виплату житлових субсидій та пільг — 1336,0 млн гривень;
  • на страхові виплати — 2432,6 млн гривень, зокрема на оплату лікарняних — 1271,9 млн гривень.

Доплати до 33-ї річниці Незалежності України

Раніше у ПФУ повідомляли, що з нагоди 33-ї річниці Незалежності країни низці категорій громадян похилого віку виплатять матеріальну допомогу. Фонд включив у виплатні документи поточного місяця одноразову грошову, яку обіцяли нарахувати разом з основою сумою пенсії для 471 тисячі літніх громадян.

У 2024 році разова допомога коливалася від 450 до 3,1 тис. гривень. Зокрема, виплати мали надати:

  • особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
  • ветеранам війни та особам, котрі працюють в спецумовах.

Хто саме має право на додаткові виплати, можна дізнатися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні існує можливість отримати пенсію померлого партнера, але це можливо, тільки якщо він був годувальником родини. В іншому випадку право на отримання пенсії не передбачено.

Також ми писали, що держава зацікавлена, щоб українські громадяни працювали якомога довше, тому щороку посилюють вимоги для права виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про щорічне підвищення рівня необхідного страхового стажу.

виплати пенсії ПФУ фінансова допомога гроші пенсіонери

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15:18 У Києві уламки безпілотника впали на Обухівську трасу

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