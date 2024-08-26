Пенсии в Украине — как изменилось финансирование выплат в августе

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отчитался о финансировании выплат социальной сферы в августе 2024 года. На пенсии потратили гораздо больше средств из-за начисления доплат, назначенных ко Дню Независимости.

О деталях финансирования информирует пресс-служба правительства.

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Как отмечается, на пенсионные выплаты ПФУ направил 63,5 млрд гривен. В прошлом месяце на финансирование пенсий ушло 62,4 млрд гривен.

"Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за август 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 63,5 млрд грн", — говорится в сообщении.

Также по состоянию на 25 августа профинансировано:

на выплату жилищных субсидий и льгот — 1336,0 млн гривен;

на страховые выплаты — 2432,6 млн гривен, в частности на оплату больничных — 1271,9 млн гривен.

Доплаты к 33-й годовщине Независимости Украины

Ранее в ПФУ сообщали, что по случаю 33-й годовщины Независимости страны ряду категорий пожилых граждан выплатят материальную помощь. Фонд включил в выплатные документы текущего месяца одноразовую денежную сумму, которую обещали начислить вместе с основной суммой пенсии для 471 тысячи пожилых граждан.

В 2024 году разовая помощь колебалась от 450 до 3,1 тыс. гривен. В частности, выплаты должны были предоставить:

лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной;

ветеранам войны и лицам, работающим в спецусловиях.

Кто имеет право на дополнительные выплаты, можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине существует возможность получить пенсию умершего партнера, но это возможно, только если он был кормильцем семьи. В противном случае право на получение пенсии не предусмотрено.

Также мы писали, что государство заинтересовано, чтобы украинские граждане работали как можно дольше, поэтому каждый год ужесточают требования для права выхода на заслуженный отдых. Речь идет о ежегодном повышении уровня необходимого страхового стажа.