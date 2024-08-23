Пенсії в Україні — де живуть найзаможніші літні громадяни

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні налічується більш ніж десять мільйонів громадян, які отримують пенсії. Експерти розповіли, як розміри виплат відрізняються залежно від регіону.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ).

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В яких регіонах України найвищі пенсії

За даними фонду, зараз найбільші пенсійні виплати в країні отримують жителі столиці. Там середній розмір пенсії становить 7,94 тис. гривень.

Окрім того, високі виплати також фіксують у мешканців наступних регіонів:

у Рівненській області — 7,255 тис. гривень;

у Донецькій — 7,138 тис. гривень.

У ПФУ зауважили, що трохи менше отримують жителі Луганської та Дніпропетровської областей — 6,679 тис. гривень та 6,402 тис. гривень.

Водночас найменші пенсії отримують жителі Тернопільської області — у середньому 4,436 тис. гривень. Лише трохи більші виплати мають жителі Чернівецької області — 4,639 тис. гривень та Закарпатської області — 4,667 тис. гривень відповідно.

Максимальний розмір пенсії

Середня пенсія в країні сягнула 5,816 тис. гривень, що на понад 400 гривень більше порівняно з початком року. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, середній розмір виплат становить 6,216 тис. гривень.

Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", максимальна пенсійна виплата не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.

У 2023 році відповідна виплата була заморожена на рівні 2022-го, проте цьогоріч її підвищили, відповідно до показників, закладених до Держбюджету на поточний рік.

Згідно з ним, у 2024-му сума прожиткового мінімуму зросла до 2,92 тис. гривень, а для осіб, які втратили працездатність — до 2,361 тис. гривень. З огляду на це, пенсії в країні також підвищились.

Зокрема, мінімальна пенсія збільшилась з 2,093 тис. до 2,361 тис. гривень. Тобто на 268 грн більше. Водночас, максимальна пенсія підвищилась з 20,93 тис. до 23,61 тис. гривень, тобто на 2,68 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні уряд планує впровадити новий комплексний підхід в рамках реформування пенсійної системи. Він включатиме кілька компонентів і дозволить розраховувати пенсіонеру на суму у 60% від доходу.

Також ми писали, що держава зацікавлена, щоб українські громадяни працювали якомога довше, тому щороку посилюють вимоги для права виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про щорічне підвищення рівня необхідного страхового стажу.