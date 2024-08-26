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Як отримувати пенсію загиблого партнера — умови та список документів

26 серпня 2024 06:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсія померлого подружжя — хто має право отримувати виплати партнера в Україні
Люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні існує можливість отримати пенсію померлого партнера, але це можливо тільки якщо він був годувальником родини. У іншому випадку, право на отримання пенсії не передбачено.

Про це розповідає 24 Канал.

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Хто може оформити пенсію померлого партнера

Зазначено, якщо перехід на пенсію за померлого годувальника буде невигідний для пенсіонера, йому можуть відмовити. Зазвичай така пенсія призначається в розмірі 50% від пенсії покійного.

Щоб отримати пенсію по втраті годувальника, потрібно відповідати таким умовам:

  • Бути непрацездатним, тобто бути особою з інвалідністю, досягти пенсійного віку або не працювати, займаючись доглядом за дитиною (дітьми) покійного до їхнього восьмирічного віку.
  • Бути на утриманні померлого.

Важливо зазначити, що дружини військових мають право на виплату від 30% до 70% від грошового забезпечення померлого. Мінімальна сума пенсії становить 4 722 гривні.

Які документи треба

Щоб отримати пенсію загиблого партнера, потрібні наступні документи:

  • заява на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
  • паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує місце проживання заявника;
  • трудову книжку і/або пенсійне посвідчення померлого;
  • документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого;
  • довідку про склад сім’ї чи свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про смерть померлого.

Що ще варто знати

Нагадаємо, після проведеної у березні індексації пенсій, подальших перерахунків виплат цього року більше не передбачається. Однак, деякі пенсіонери все ж можуть отримати збільшення виплат за іншими механізмами.

Ми також писали, що пенсіонери зобов'язані інформувати Пенсійний фонд України про певні зміни у своєму життєвому стані або обставинах. Якщо така інформація не буде надана своєчасно, ПФУ має право накласти штраф на пенсіонера.

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