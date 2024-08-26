Пенсія померлого подружжя — хто має право отримувати виплати партнера в Україні

Люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні існує можливість отримати пенсію померлого партнера, але це можливо тільки якщо він був годувальником родини. У іншому випадку, право на отримання пенсії не передбачено.

Про це розповідає 24 Канал.

Читайте також:

Хто може оформити пенсію померлого партнера

Зазначено, якщо перехід на пенсію за померлого годувальника буде невигідний для пенсіонера, йому можуть відмовити. Зазвичай така пенсія призначається в розмірі 50% від пенсії покійного.

Щоб отримати пенсію по втраті годувальника, потрібно відповідати таким умовам:

Бути непрацездатним , тобто бути особою з інвалідністю, досягти пенсійного віку або не працювати, займаючись доглядом за дитиною (дітьми) покійного до їхнього восьмирічного віку.

, тобто бути особою з інвалідністю, досягти пенсійного віку або не працювати, займаючись доглядом за дитиною (дітьми) покійного до їхнього восьмирічного віку. Бути на утриманні померлого.

Важливо зазначити, що дружини військових мають право на виплату від 30% до 70% від грошового забезпечення померлого. Мінімальна сума пенсії становить 4 722 гривні.

Які документи треба

Щоб отримати пенсію загиблого партнера, потрібні наступні документи:

заява на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує місце проживання заявника;

трудову книжку і/або пенсійне посвідчення померлого;

документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого;

довідку про склад сім’ї чи свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть померлого.

Що ще варто знати

Нагадаємо, після проведеної у березні індексації пенсій, подальших перерахунків виплат цього року більше не передбачається. Однак, деякі пенсіонери все ж можуть отримати збільшення виплат за іншими механізмами.

Ми також писали, що пенсіонери зобов'язані інформувати Пенсійний фонд України про певні зміни у своєму життєвому стані або обставинах. Якщо така інформація не буде надана своєчасно, ПФУ має право накласти штраф на пенсіонера.