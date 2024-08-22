Пенсії в Україні — як зміняться вимоги у 2025 році для виходу на заслужений відпочинок

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Держава зацікавлена, щоб українські громадяни працювали якомога довше, тому щороку посилюють вимоги для права виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про щорічне підвищення рівня необхідного страхового стажу.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Вимоги до пенсійного віку в Україні

За законодавством, фактичний пенсійний вік в Україні залежить від кількості стажу — років, коли громадянин офіційно працював та сплачував внески. Вимоги до стажу оновлюють щороку.

Якщо у 2024 році потрібно мати 31 рік стажу для виходу на пенсію у 60 років, то у 2025-му — 32 роки. Норма підвищуватиметься до 2028 року, доки не досягне позначки 35 років.

У 63 роки — щонайменше потрібно мати 21 рік стажу, а у 65-ть — 15 - 21 рік стажу.

Що робити, якщо не вистачає стажу

Якщо громадянин до 65 років не матиме необхідної мінімальної кількості стажу у 15 років, то пенсію не отримає. Однак замість цього держава надасть спеціальну грошову допомогу.

Розмір такої допомоги залежить прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячного сукупного доходу родини з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Сума може не перевищувати прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2024 році — це 2361 гривня.

Громадяни можуть здійснити підрахунок, скільки потрібно працювати для виходу на пенсію. Для цього необхідно знати, у якому році виповниться 60 років, і звіритися з таблицею вимог до страхового стажу.

Перевіряти стаж та робити розрахунок віку виходу на пенсію можна на порталі Пенсійного фонду, попередньо зареєструвавшись.

Там на калькуляторі необхідно вказати "з урахуванням набутого в майбутньому стажу". Чим більше років у людини до пенсії, тим більше часу має на те, щоб збільшити її майбутній розмір. Зокрема, якщо людині виплачують частину зарплати в конверті, то можна домовитися із роботодавцем, щоб зарплату вивели з "тіні". Також можна на сайті Пенсійного фонду докупити стаж для пенсії, якщо його не вистачає. У 2024 році один рік страхового стажу коштує 21,12 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року можливі затримки з виплатами пенсій для багатьох українців. Відомо, що потрібно зробити, щоб отримувати пенсійні виплати вчасно.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.