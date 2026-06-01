Військовослужбовцям роками занижували виплати: кому можуть повернути сотні тисяч гривень

Військовослужбовці можуть навіть не здогадуватись, що їм роками недоплачували грошове забезпечення. Через помилки у розрахунках люди втрачають десятки, а інколи й сотні тисяч гривень. Але гроші можна повернути.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвокатське бюро Івана Хомича.

Через що військовим можуть зменшити виплати

Найчастіше проблеми виникають через неправильні розрахунки. Наприклад:

використовують застарілий прожитковий мінімум;

не враховують усі надбавки та премії;

неправильно рахують посадовий оклад;

не включають частину доплат.

Приклад із судової практики

Адвокат навів випадок військовослужбовця, який звільнився зі служби у 2022 році. Під час перевірки його виплат виявилося, що:

гроші нараховували за старими показниками;

частину доплат не врахували;

виплати рахували неправильно протягом кількох років.

Через це військовий роками отримував набагато менше, ніж йому належало.

Юристи ініціювали процес перерахунку виплат за 2020–2021 роки.

У результаті суд став на бік військовослужбовця та зобов’язав військову частину провести повний перерахунок грошового забезпечення з урахуванням:

актуального прожиткового мінімуму;

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавок та премій;

інших доплат.

Після перемоги у суді військовому виплатили понад 200 тис. грн, які він недоотримав у попередні роки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, звідки держава братиме кошти на утримання армії. Спочатку планувалось профінансувати ці видатки за рахунок кредиту від ЄС, але Єврокомісія виступила проти виділення грошей на зарплати військовим. Наразі часткове фінансування армії хочуть покласти на міжнародних партнерів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військовим можуть затримувати виплати після переведення в іншу військову частину. Це відбувається через те, що під час ротації фінансові документи передаються не одразу. Однак нова військова частина зобов'язана нараховувати виплати з першого дня.