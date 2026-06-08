Денежное обеспечение военных в 2026 году: в Раде обсуждают повышение выплат

Военный на службе, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В Украине предлагают существенно повысить заработную плату защитникам, которые сейчас служат на минимальных окладах. Речь идет об увеличении выплат с нынешних около 20 тыс. грн до более 30 тыс. грн.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Вопрос повышения будет решаться при имеющихся ресурсах собственного бюджета. По словам депутата, обсуждение в Бюджетном комитете Верховной Рады выявило серьезную финансовую дыру в казне, поэтому оборонному ведомству придется маневрировать внутри собственных лимитов.

"Имеем дефицит определенного финансового ресурса для денежного обеспечения. Поэтому в конце года будут снова обращаться", — констатировал Железняк.

Сейчас пытаются найти такую формулу, которая позволит поднять минимальные оклады защитникам, но не затронет другие тарифные разряды и не создаст дисбаланса в оплате труда.

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Несмотря на тотальную нехватку средств, оставлять защитников на минималке в 20 тысяч гривен на фоне постоянной инфляции крайне нежелательно. Поэтому финальный проект должен появиться уже в ближайшее время.

Сам народный депутат убежден, что выход из финансового тупика есть, и он лежит через радикальные изменения в бюджете.

"Можно придумать формулу, каким образом сейчас поднять хотя бы на 10 тыс грн минимальную зарплату. Было бы желание", — подчеркнул Железняк.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что повышение выплат военным на передовой упирается в нехватку финансирования. По мнению экономиста, средства международной помощи и кредиты ЕС нельзя направлять на зарплаты военнослужащих. Зато дополнительные ресурсы можно было бы найти путем аудита и сокращения неэффективных расходов в секторе обороны.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые военнослужащие могут годами недополучать денежное обеспечение из-за ошибок в начислениях. Чаще всего проблемы возникают из-за использования устаревших показателей, неправильного расчета окладов или неучета части надбавок и премий. В таких случаях защитники имеют право требовать перерасчет выплат.