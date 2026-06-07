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Головна Фінанси Грошове забезпечення ЗСУ у червні: якими будуть премії та "бойові"

Грошове забезпечення ЗСУ у червні: якими будуть премії та "бойові"

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 19:42
"Бойові" та премії в ЗСУ у червні 2026: які суми отримають військовослужбовці
Військовий на навчаннях, гроші в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року українські військовослужбовці отримають грошове забезпечення та додаткові "бойові" виплати за травень. Суми виплат, як і раніше, залежать від характеру служби, рівня ризику, виконання спеціальних завдань та перебування у зоні бойових дій.

Новини.LIVE розповідають, скільки доплат та "бойових" отримають захисники у червні.

Які суми "бойових" виплатять військовослужбовцям 

Порядок нарахування щомісячного та одноразового грошового забезпечення регулюється низкою нормативних документів. Зокрема, йдеться про наказ Міністерства оборони України №260 від 7 червня 2018 року, яким затверджено порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям та окремим категоріям осіб, наказ Міноборони №280 від 22 травня 2017 року щодо фінансового забезпечення підрозділів ЗСУ, а також рішення міністра оборони України №183/уд від 16 січня 2024 року.

У червні військовослужбовцям передбачені такі додаткові виплати:

  • 30 тисяч гривень — для військових, які виконують бойові або спеціальні завдання відповідно до наказів командування, зокрема займаються логістикою, підготовкою операцій, розмінуванням, протиповітряною обороною та охороною критичної інфраструктури;
  • 50 тисяч гривень — для представників штабів, органів військового управління та командних структур, які координують роботу підрозділів;
  • 100 тисяч гривень — для військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання на передовій, перебувають у "сірій зоні" або на тимчасово окупованих територіях.

Які ще доплати отримають захисники у червні

Окремі категорії військовослужбовців також можуть отримати накопичувальну доплату у розмірі 70 тисяч гривень. Вона передбачена для тих, хто сумарно не менше 30 днів виконував бойові чи спеціальні завдання у районах ведення бойових дій або в тилу противника.

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Крім того, у червні частині захисників нарахують додаткові виплати, серед яких матеріальна допомога, кошти на оздоровлення та підйомна допомога. Розмір таких виплат залежить від умов служби та підстав для їх надання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку підйомну допомогу можуть отримати військовослужбовці в Україні. Ця виплата спрямована на те, щоб компенсувати захисникам витрати у зв’язку з переїздом. Вона також належить членам сім'ї, про які є відомості в особовій справі бійця.

Також Новини.LIVE писали, що деяким військовослужбовцям роками недоплачували грошове забезпечення. Ці кошти можна повернути. Сума може сягати десятки, а інколи й сотні тисяч гривень. 

грошове забезпечення виплати військовим бойові виплати
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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