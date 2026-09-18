ПриватБанк підвищив комісії на деякі операції: що подорожчало у вересні

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року деякі клієнти державного "ПриватБанку" мають платити підвищений рівень комісії під час здійснення міжнародних переказів на картки платіжної системи Mastercard через мобільний застосунок "Приват24". Банк неодноразово пролонгував дію пільгових тарифів, однак з цього місяця українці тепер платять більше.

Про те, як змінились банківські комісії, розповідають Новини.LIVE.

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Що варто знати про перекази у ПриватБанку у вересні

Восени у фінустанові завершилася дія акційної програми, що передбачала надання пільгових тарифів на міжнародні перекази.

Йдеться про знижені комісії, якими більше не зможуть скористатися українці, які регулярно здійснюють міжнародні перекази на батьківщину. Банк повернув тарифікацію на такі операції до стандартного рівня.

Фінустанова неодноразово продовжувала акцію з метою надання підтримки українським громадянам за кордоном, які пересилають кошти рідним. Нині на порталі, де міститься інформація про пільгові тарифи, зазначається, що відповідна акція добігла кінця.

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Нові комісії на перекази у ПриватБанку у вересні

Передбачається, що тепер діятимуть такі розміри комісій:

1,5% замість 1% від суми за перекази коштів із картки іноземного банку на картки ПриватБанку; 2% замість 1% за перекази з валютної картки ПриватБанку на закордонні картки (мінімально 50 грн).

Перекази із карток Mastercard закордонного банку на картки Mastercard ПриватБанку та навпаки на стадартних умовах можна здійснювати через:

портал "Приват24" у меню "Перекази" та опцію "На картку";

застосунок "Приват24" у меню "Переказати".

Які діють валютні ліміти в ПриватБанку восени

Згідно зі змінами для валютних операцій, раніше Нацбанк затвердив такі ліміти:

До 200 000 грн щомісяця — на купівлю іноземної валюти у неготівковій формі;

До 200 000 грн на добу — на зняття готівки у валюті з валютних рахунків в Україні та за кордоном;

До 200 000 грн — на розрахунки за кордоном гривневими картами;

До 200 000 грн на місяць — на перекази в іноземній валюті з рахунку на рахунок (зокрема SWIFT-переказ);

До 500 000 грн щомісяця — на розрахунки за оренду житла за кордоном;

До 140 000 грн на місяць — на зняття готівки за кордоном з корпоративних карт;

До 400 000 грн щомісяця — на розрахунки за кордоном корпоративними картами, відкритими у гривні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що цілих два місяці клієнти ПриватБанку зможуть користуватися послугою "Розділити оплату" у книгарнях "Сенс". Йдеться про можливість розділити загальний чек за послуги та товари. Такий сервіс доступний у "Приват24". Для цього покупку можна відкрити в застосунку та додати друзів, вказавши суму. Після цього всі вони отримають запити для повернення коштів.

Також Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку клієнтам нараховують винагороди. Такою можливістю можуть скористатися нові власники однієї з банківських карт. За правилами, для отримання бонусних коштів необхідно поповнити новий рахунок на суму від 100 грн. Банк надішле мотивувальний грошовий бонус.