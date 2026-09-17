ПриватБанк оновив сервіс Розділити оплату: що змінилось для клієнтів

Картка в руках та гроші. Фото: Новини.LIVE

Упродовж двох місяців у державній фінустанові "ПриватБанк" діятимуть нові правила для послуги "Розділити оплату". Клієнтам дали можливість ділити загальну суму, сплачену за послуги та товари у книгарнях "Сенс". Такий сервіс доступний у мобільному застосунку "Приват24".

Про це інформує пресслужба банку, передають Новини.LIVE.

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Як тепер працюватиме послуга у ПриватБанку

За інформацією фінустанови, ПриватБанк та Visa поширили послугу "Розділити оплату" на книгарні "Сенс" у Києві та Львові.

У банку пояснили, що в основі такої колаборації лежить переосмислення простих меседжів про дружбу, яка складається зі зрозумілих речей, таких як — купити подрузі чи другу бажану книжку або разом набрати у книгарні усього, про що мріяли. Банк вважає, що в цьому контексті, буде в нагоді новий сервіс, який дозволить ділити рахунки вже після оплати.

"Дружба — це радити книжки, зустрічатися "на пів годинки" й засиджуватися до вечора, замовляти різні десерти на всіх і ще одну каву. А також — легко ділити рахунок завдяки "Запиту на оплату" у Приват24 з Visa... Тож наступні два місяці у Сенсі говоритимуть про дружбу мовою книжок, кави й знайомих кожному ситуацій. Бо дружба — це про те, аби ділитися всім, навіть рахунком", — йдеться у повідомленні.

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За даними фінустанови, якщо хтось із друзів повністю здійснив оплату за книжки, каву чи десерти, її можна буде згодом розділити.

Для цього відповідну покупку можна відкрити в застосунку та додати друзів із телефона, вказавши суму для кожного. Після чого всі отримають запити і зможуть повернути свою частину.

Потрібно буде зробити такі кроки:

Обрати транзакцію у виписці за картою в застосунку "Приват24"; Зайти у функцію "Розділити оплату"; Додати отримувачів із телефонної книжки; Ввести необхідну суму для кожного з них.

З огляду на правила, така послуга буде доступна також у жовтні та листопаді.

Що треба знати про функцію "Запит на оплату"

У банку нагадали, що відповідна опція працює далеко за межами книгарні. Таким чином можна розраховуватися за:

замовлення у закладах харчування;

поїздки на таксі;

придбані квитки;

спільні подарунки;

звичайні перекази.

"Запит на оплату" створили для ситуацій, коли враження спільні, а рахунок оплачує хтось один. У банку зауважили, що новий сервіс потрібен для покращення клієнтського досвіду. Фінустанова спільно з Visa роблять не лише електронні фінансові послуги більш зручними та прозорими, а й системно знижують бар'єри у фінансовій взаємодії між клієнтами.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що для старих карток ПриватБанку можуть бути недоступні деякі розрахунки. Зокрема, йдеться про оплату на закордонних сайтах, фінансові перації за кордоном, обмін валюти у застосунку "Приват24". За таких умов необхідно здійснити заміну у застосунку на цифрову, або замовити пластикову.

Ще Новини.LIVE писали, що до кінця листопада у ПриватБанку діятимуть знижки на елітні послуги. Вони доступні для власників кількох видів преміальних карток Mastercard. Передбачається надання 10% на проживання в готелі "Буковель". Щоб отримати вигоду від фінустанови, потрібно виконати кілька умов.