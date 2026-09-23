ПриватБанк может заблокировать выплаты за погибших бойцов: как действовать

Банковская карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" в рамках финансового мониторинга система может блокировать поступление крупных сумм средств. В частности, под такое ограничение могут попасть выплаты на счетах родственников погибших военнослужащих. Для снятия ограничений потребуются отдельные документы для проверки законности поступления средств.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Минфин".

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Блокировка выплат в ПриватБанке за погибших военных

Во время военного положения государство предоставляет родственникам погибших военных несколько разных видов выплат. Наибольшую сумму составляет единовременная денежная помощь, разбитая на части, за выполнение обязанностей военной службы. Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", размер выплаты составляет 15 млн грн.

Кроме того, родственники могут иметь право и на другие выплаты и гарантии, в зависимости от конкретных обстоятельств. В большинстве случаев начисляется компенсация за все неиспользованные дни ежегодных и дополнительных отпусков, а также пенсия в случае потери кормильца для некоторых родственников.

В то же время в стране действует закон о финансовом мониторинге, в рамках которого банки обязаны проводить проверки операций с крупными суммами на предмет их законности.

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В частности, об одном из таких случаев на портале "Минфин" рассказала клиентка ПриватБанка. Она выразила удивление тем, что банк просит предоставить письменное подтверждение источников средств.

"ПриватБанк угрожает заблокировать карты, на которые поступают выплаты в связи с гибелью моего отца на войне. Уже трижды обновляли данные, но директор потребовал письменного объяснения", — говорится в сообщении.

Как действовать клиентам ПриватБанка в случае блокировки средств

По информации банка, согласно ст. 20 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", в 2026 году обязательной проверке подлежат:

Финансовые операции на сумму, превышающую несколько сотен тысяч гривен;

Операции на сумму от 55 000 грн, инициируемые субъектами, проводящими лотереи/азартные игры;

Финансовые операции, соответствующие 70+ критериям, которые не разглашаются, согласно постановлению НБУ № 65.

Под проверку могут попасть любые счета, однако в случае предоставления документов, подтверждающих законность источников средств, блокировка снимается через несколько дней, в зависимости от ситуации.

По данным банка, в частности, получатели пенсий и социальных выплат должны предоставить несколько основных документов, подтверждающих источники средств. А именно:

Справку о получении пенсионных или иных выплат, полученную в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ); Справку от уполномоченного органа о выплате разовой денежной помощи, предоставляемой родственникам за ранение/гибель, полученную в Министерстве обороны или воинской части; Также банк имеет право запросить другие дополнительные документы в зависимости от конкретного случая.

В случае первичной проверки снятие ограничений может занять три-пять банковских дней, а после предоставления документов продолжительность проверки может быть более длительной для дальнейшего мониторинга.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре ПриватБанк отменил льготы на осуществление международных переводов на карты Mastercard через "Приват24". Теперь придется платить более высокую комиссию. До этого банк неоднократно продлевал действие льготных тарифов.

Еще Новини.LIVE писали, что до середины декабря клиенты ПриватБанка смогут пользоваться сервисом "Разделить оплату" в книжном магазине "Сенс". Они смогут разделить общий чек за оплаченные услуги и товары. Для этого покупку нужно открыть в "Приват24", добавить друзей и указать сумму. После чего поступят запросы на возврат денег.