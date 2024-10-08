Допомога в Україні — кому виплачують гроші за шкоду життю

Грошові купюри. Фото: ukrayina.pl

Українці у 2024 році можуть отримати одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю. Сума коливається від 200 тис. грн до 1 млн грн.

Про це йдеться у законі, опублікованому на порталі Верховної Ради.

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Хто може отримати допомогу за шкоду життю та здоров'ю

Як зазначається, виплати доступні таким категоріям громадян, які постраждали внаслідок військових дій після 24 лютого 2022 року:

працівникам критичної інфраструктури;

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування.

Йдеться про тих, хто отримав інвалідність через поранення, каліцтво, контузію чи захворювання під час виконання своїх посадових обов'язків з 24 лютого 2022-го воєнних дій чи в районах, які піддавались бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

Які суми виплачують за шкоду здоров'ю

Розмір одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю залежить від групи інвалідності.

Йдеться про так грошові суми:

перша група — 800 тис. грн;

друга група — 500 тис. грн;

третя група — 200 тис. грн;

у разі загибелі — 1 млн грн.

У разі смерті такої особи — грошову допомогу отримає родина.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава здійснює нарахування соціальних виплат та пенсій людям з інвалідністю під час воєнного стану. Зокрема, у 2024 році розмір допомоги зріс завдяки перегляду прожиткового мінімуму.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році продовжують нараховувати декретні виплати жінкам, які отримали листок непрацездатності у медустанові. Відомо, які суми можна отримати та термін виплат.