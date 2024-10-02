Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Грошова допомога людям з інвалідністю — які суми надають у 2024 році arrow

Грошова допомога людям з інвалідністю — які суми надають у 2024 році

2 жовтня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати за інвалідність — які суми соціальної допомоги у 2024 році
Людина на інвалідному кріслі. Фото: Pixabay
Ксенія Симонова - Редактор

Держава здійснює нарахування соціальних виплат та пенсій людям з інвалідністю під час воєнного стану. Зокрема, у 2024 році розмір допомоги зріс завдяки перегляду прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє видання Fakty.

Читайте також:

Суми допомоги для осіб з інвалідністю у 2024 році

Допомогу громадянам з інвалідністю призначають за наявності страхового стажу від одного до 15 років (тривалість стажу залежить від віку, коли було встановлено інвалідність).

Цього року йдеться про такі розміри мінімальної пенсії з інвалідності:

  • для осіб з першої групою інвалідності — 2760 грн;
  • для осіб з другою та третьою групами інвалідності, які не працюють, — 2520 грн;
  • для працюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп — 2093 грн.

Водночас, суми допомоги громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю також зросли. У 2024 році йдеться про такі розміри виплат:

  • соцдопомога інвалідам першої групи у 2024 році (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) — 2 361 грн;
  • соцдопомога для осіб з інвалідністю другої групи у 2024 році (80% прожиткового мінімуму) — 1 888,8 грн;
  • соцдопомога для осіб з інвалідністю з дитинства третьої групи (60% прожиткового мінімуму) — 1 416,6 грн;
  • соцдопомога для дітей з інвалідністю до 18 років (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) — 1 652,7 грн.

Розмір додаткової надбавки на догляд:

  • за особу з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму) — 4 722 грн;
  • за особу з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи Б (100% прожиткового мінімуму) — 2 361 грн;
  • за самотню особу з інвалідністю з дитинства другої або третьої групи, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду (75% прожиткового мінімуму) — 1 770 грн;
  • за особу з інвалідністю віком до шести років, яка належить до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку) — 5 126 грн;
  • за іншу дитину з інвалідністю віком до шести років (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку) — 1 281 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у двох регіонах доступна грошова допомога від Благодійного Фонду "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Гроші зможуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, деякі пенсіонери мають право на грошову допомогу від ВПП ООН. Виплати з 1 жовтня 2024 року нарахують тим, хто проживає у зоні бойових дій та мають низькі пенсії.

виплати фінансова допомога гроші соцвиплати особа з інвалідністю грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:35 Кабмін вніс зміни у порядок бронювання від мобілізації — що нового

12:29 Умєров анонсував збільшення виробництва далекобійної зброї та БпЛА у 2025 році

12:26 Розкрадання у Харківобленерго — що про це відомо та до чого тут Шабанов

12:24 У Дніпрі подружжя стежило за ППО підпалювало об’єкти Укрзалізниці для ФСБ

12:21 В Одесі водій прокатив на капоті працівника ТЦК — що йому загрожує

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

12:07 Справжня магія — Артем Пивоваров та KOLA зачарували спільним треком

12:03 У вересні злетів попит на валюту — скільки купили доларів українці

11:59 Україна хоче мати власну далекобійну зброю для ударів углиб Росії, — Шмигаль

11:53 F-18 були помічені біля кордонів Одещини сьогодні вночі — причина

12:35 Кабмін вніс зміни у порядок бронювання від мобілізації — що нового

12:29 Умєров анонсував збільшення виробництва далекобійної зброї та БпЛА у 2025 році

12:26 Розкрадання у Харківобленерго — що про це відомо та до чого тут Шабанов

12:24 У Дніпрі подружжя стежило за ППО підпалювало об’єкти Укрзалізниці для ФСБ

12:21 В Одесі водій прокатив на капоті працівника ТЦК — що йому загрожує

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

12:07 Справжня магія — Артем Пивоваров та KOLA зачарували спільним треком

12:03 У вересні злетів попит на валюту — скільки купили доларів українці

11:59 Україна хоче мати власну далекобійну зброю для ударів углиб Росії, — Шмигаль

11:53 F-18 були помічені біля кордонів Одещини сьогодні вночі — причина

11:35 Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня