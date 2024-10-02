Виплати за інвалідність — які суми соціальної допомоги у 2024 році

Людина на інвалідному кріслі. Фото: Pixabay

Держава здійснює нарахування соціальних виплат та пенсій людям з інвалідністю під час воєнного стану. Зокрема, у 2024 році розмір допомоги зріс завдяки перегляду прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє видання Fakty.

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Суми допомоги для осіб з інвалідністю у 2024 році

Допомогу громадянам з інвалідністю призначають за наявності страхового стажу від одного до 15 років (тривалість стажу залежить від віку, коли було встановлено інвалідність).

Цього року йдеться про такі розміри мінімальної пенсії з інвалідності:

для осіб з першої групою інвалідності — 2760 грн;

для осіб з другою та третьою групами інвалідності, які не працюють, — 2520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп — 2093 грн.

Водночас, суми допомоги громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю також зросли. У 2024 році йдеться про такі розміри виплат:

соцдопомога інвалідам першої групи у 2024 році (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) — 2 361 грн;

соцдопомога для осіб з інвалідністю другої групи у 2024 році (80% прожиткового мінімуму) — 1 888,8 грн;

соцдопомога для осіб з інвалідністю з дитинства третьої групи (60% прожиткового мінімуму) — 1 416,6 грн;

соцдопомога для дітей з інвалідністю до 18 років (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) — 1 652,7 грн.

Розмір додаткової надбавки на догляд:

за особу з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму) — 4 722 грн;

за особу з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи Б (100% прожиткового мінімуму) — 2 361 грн;

за самотню особу з інвалідністю з дитинства другої або третьої групи, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду (75% прожиткового мінімуму) — 1 770 грн;

за особу з інвалідністю віком до шести років, яка належить до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку) — 5 126 грн;

за іншу дитину з інвалідністю віком до шести років (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку) — 1 281 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у двох регіонах доступна грошова допомога від Благодійного Фонду "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Гроші зможуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, деякі пенсіонери мають право на грошову допомогу від ВПП ООН. Виплати з 1 жовтня 2024 року нарахують тим, хто проживає у зоні бойових дій та мають низькі пенсії.