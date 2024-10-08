Помощь в Украине — кому выплачивают деньги за вред жизни

Денежные купюры. Фото: ukrayina.pl

Украинцы в 2024 году могут получить единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью. Сумма колеблется от 200 тыс. грн до 1 млн грн.

Об этом говорится в законе, опубликованном на портале Верховной Рады.

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Кто может получить помощь за вред жизни и здоровью

Как отмечается, выплаты доступны таким категориям граждан, которые пострадали в результате военных действий после 24 февраля 2022 года:

работникам критической инфраструктуры;

государственным служащим;

должностным лицам местного самоуправления.

Речь идет о тех, кто получил инвалидность из-за ранения, увечья, контузии или заболевания во время выполнения своих должностных обязанностей с 24 февраля 2022-го военных действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.

Какие суммы выплачивают за вред здоровью

Размер единовременного пособия за вред жизни и здоровью зависит от группы инвалидности.

Речь идет о так денежных суммах:

первая группа — 800 тыс. грн;

вторая группа — 500 тыс. грн;

третья группа — 200 тыс. грн;

в случае гибели — 1 млн грн.

В случае смерти такого лица — денежную помощь получит семья.

Что еще стоит знать

Напомним, государство производит начисление социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения. В частности, в 2024 году размер пособия вырос благодаря пересмотру прожиточного минимума.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году продолжают начислять декретные выплаты женщинам, получившим лист нетрудоспособности в медучреждении. Известно, какие суммы можно получить и сроки выплат.