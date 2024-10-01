Допомога від ООН для пенсіонерів — кому призначать виплати у жовтні

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Деякі пенсіонери мають право на грошову допомогу від ВПП ООН. Виплати з 1 жовтня 2024 року нарахують тим, хто проживає у зоні бойових дій та мають низькі пенсії.

Про це повідомляє видання NV.

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Хто з пенсіонерів отримає виплату від ООН з 1 жовтня

В рамках дії програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) люди похилого віку отримають виплати майже до 1 тис. грн. Все залежить від того, яка пенсія у громадянина.

Так, додаткову грошову допомогу призначать пенсіонерам, які:

отримують пенсію меншу за 3,25 тис. грн;

проживають на територіях активних/можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309);

раніше не отримували додаткові грошові виплати від міжнародних організацій чи допомогу на проживання для переселенців.

Розмір виплати — сума, що дорівнює різниці між 3,25 тис. грн та пенсією, яку має громадянин.

Як отримати доплати від ООН

Громадянам не потрібно спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати до Пенсійного фонду.

Фахівці фонду по базах даних самі визначать, хто має право на фінансову допомогу.

ООН спрямує кошти пенсіонерам на підставі даних, вже наявних у базах даних ПФУ.

Виплату здійснять або на банківську картку, або через відділення Укрпошти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в рамках підготовки до опалювального сезону українські школи на прифронтових територіях отримають матеріальну допомогу від ЮНІСЕФ. Також ці кошти можна використовувати на ремонт і модернізацію шкільних їдалень.

Також ми писали, деякі громадяни можуть отримати нову допомогу від Благодійного фонду "Благополуччя дітей". В її рамках максимальний розмір виплат на одну особу становитиме 9,6 тис. гривень.