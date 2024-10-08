Декретна відпустка у 2024 році — які суми допомоги виплачують українським матусям

Жінка з немовлям. Фото: delo.ua

В Україні у 2024 році продовжують нараховувати декретні виплати жінкам, які отримали листок непрацездатності у медустанові. Відомо, які суми можна отримати та термін виплат.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соцiальної політики.

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Розміри декретних виплат у 2024 році

Декретні виплати є обов'язковою допомогою від держави, яку нараховують кожній жінці під час надання спеціального лікарняного "Вагітність та пологи".

Виплати призначають як працевлаштованим, так безробітним жінкам. Зокрема, працевлаштованій жінці держава гарантує допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати з Пенсійного фонду за весь час такої декретної відпустки. Роботодавець мусить подати до ПФУ відповідну заяву-розрахунок.

Мінімальний розмір декретних виплат за місяць не може бути нижчим, ніж мінімальна зарплата (у 2024 році — 8 тис. грн), максимальний — не вище "розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску". Сума — 15 розмірів мінімальної заробітної плати.

Для непрацюючих — виплати становлять 25% від місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи (з січня поточного року — 2,92 тис. грн).

Тривалість виплат під час декретної відпустки

Відпустка через вагітність та пологи триває 126 днів. Відповідно до ст. 179 Кодексу законів про працю, передбачається відпустка у 70 днів — до народження немовляти та 56 — після. Однак у разі народження двох та більше дітей, ускладнення пологів — відпустку можуть продовжити до 70 днів.

Жінкам-чорнобильцям надають право на 180 днів відпустки (90 днів — до пологів та стільки ж після). З 2023-го за бажанням частину відпустки, яка передбачена до пологів, можна перенести на період після пологів.

Декретну допомогу нараховують жінкам, які отримали листок непрацездатності у медичній установі, де стоять на обліку. Зазвичай такий листок видають на 30 тижні вагітності. Виняток — ​​жінки, які належать до першої-третьої груп чорнобильців і можуть піти у декретну відпустку з 27 тижня вагітності.

Також за бажанням матері або батька дитини одному з них надають відпустку для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році діє нова урядова програма допомоги для дітей, які залишились без батьківського піклування, "Дитина не одна". В її рамках можна оформити виплати до 11 тис. гривень.

Також ми писали, що в одному з регіонів дітям до зимових свят нададуть одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Виплати зможуть отримати тільки кілька категорій громадян, якщо подати заявку до 1 листопада 2024 року.