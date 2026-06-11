Грошові виплати після поранення військових: які документи потрібні та чому суми можуть відрізнятися

Військові ЗСУ, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Після отриманого поранення більшість військових цікавить інформація про належну грошову допомогу. Але не всі знають, що сама по собі травма не є підставою для автоматичних виплат. Насамперед зважають на стан здоров'я та висновки лікарів.

Про нюанси оформлення допомоги розповідає Новини.LIVE з посиланням на Мережу права.

Які виплати можна отримати

Після поранення захисник може розраховувати на кілька виплат:

Додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Цю суму нараховують за час стаціонарного лікування. Також її платять під час відпустки для лікування, якщо поранення за висновком ВЛК визнали важким. Одноразова компенсація. Її призначають в залежності від наслідків поранення - коли людині встановили інвалідність або визначили відсоток втрати працездатності.

Від чого залежить сума

Усе вирішують висновки медиків. Якщо військовому встановили інвалідність, розмір одноразової допомоги буде залежати від групи та причинного зв'язку травми.

Найвищі виплати передбачені після ушкоджень, пов'язаних із захистом Батьківщини.

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Бувають ситуації, коли інвалідність не встановлюють. Тоді лікарі визначають конкретний відсоток втрати працездатності. Саме від нього і залежатиме розмір майбутньої виплати.

Чому можуть бути затримки

Найбільше проблем виникає через папери. У бійців часто відсутня довідка про обставини травми. Також трапляються помилки у висновках ВЛК або з'являються питання до формулювання причинного зв'язку.

Через такі документальні розбіжності двоє військових зі схожими травмами можуть отримати абсолютно різні суми.

Що потрібно для отримання коштів

Після поранення вкрай важливо особисто зберігати всі медичні документи та виписки з лікарень.

Подальший алгоритм дій такий:

Зафіксувати поранення. У виписках обов’язково мають бути вказані чіткий діагноз, дата, обставини та характер травми. Взяти довідку про обставини травми. Це офіційний документ від командування про те, де і як саме ви зазнали ушкодження. Пройти ВЛК. Комісія визначить придатність до подальшої служби, ступінь тяжкості травми та причинний зв’язок. Пройти МСЕК. Цей етап потрібен для встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності. Саме рішення комісії є підставою для виплати. Подати рапорт або заяву. У документі слід чітко прописати, на яку саме виплату ви претендуєте.

У разі відмови юристи радять вимагати письмову відповідь. Усне пояснення посадовців не допоможе оскаржити рішення або довести свою правоту в суді.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці, які втратили рідних через російські обстріли, можуть отримати одноразову допомогу. Для членів сімей загиблих цивільних передбачена виплата у розмірі 300 тисяч гривень, яку розподіляють порівну між родичами. Щоб оформити кошти, потрібно підтвердити родинний зв’язок із загиблим та подати необхідні документи.

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