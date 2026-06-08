Допомога для родин жертв обстрілів: кому виплатять 300 тисяч гривень

Наслідки обстрілу, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські родини, які постраждали через російські обстріли, можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 300 тис. грн. Йдеться про жителів Дніпропетровщини, які втратили рідних під час ворожих атак.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Хто може отримати 300 тисяч гривень

Право на виплату мають члени родин загиблих цивільних, а саме:

чоловік або дружина;

діти, зокрема неповнолітні;

батьки;

неповнорідні брати та сестри.

Важливо, що кошти виплачують порівну усім членам родини, які претендують на допомогу.

Які документи потрібні

Для оформлення виплати необхідно надати:

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копію свідоцтва про смерть;

документ, що підтверджує родинні зв'язки із загиблим;

медичний документ із зазначенням причини смерті;

довідку з банку з реквізитами рахунку у форматі IBAN;

копію паспорта заявника.

Куди звертатися

Детальну інформацію щодо оформлення допомоги можна отримати за телефонами:

(056) 740-75-21;

(056) 742-75-93.

Якщо пошкоджене житло — не зволікайте

В обласній раді також нагадали, що власникам пошкоджених будинків і квартир варто якнайшвидше фіксувати завдані збитки.

Є два шляхи:

подати інформацію до Реєстр збитків для України (RD4U);

скористатися державною програмою єВідновлення.

Компенсації можуть отримати і підприємці. Їм також потрібно документувати втрати, якщо майно або обладнання постраждало через обстріли.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати до 1 млн гривень безвідсоткового кредиту на розвиток господарства. Кошти дозволяється витрачати на придбання техніки і тварин, будівництво виробничих приміщень або закладання багаторічних насаджень. Прийом документів триватиме до 2 липня 2026 року.

Також Новини.LIVE пояснювали, що в Україні можуть розширити програму єЯсла та надати право на виплати батькам, які працюють як ФОПи або займаються незалежною професійною діяльністю. У разі ухвалення змін право на виплати отримають тисячі самозайнятих батьків по всій Україні.