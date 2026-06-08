Допомога для родин жертв обстрілів: кому виплатять 300 тисяч гривень

Грошова допомога після втрати близьких: українцям нададуть до 300 тис. грн
Українські родини, які постраждали через російські обстріли, можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 300 тис. грн. Йдеться про жителів Дніпропетровщини, які втратили рідних під час ворожих атак.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Хто може отримати 300 тисяч гривень
Право на виплату мають члени родин загиблих цивільних, а саме:
- чоловік або дружина;
- діти, зокрема неповнолітні;
- батьки;
- неповнорідні брати та сестри.
Важливо, що кошти виплачують порівну усім членам родини, які претендують на допомогу.
Які документи потрібні
Для оформлення виплати необхідно надати:
- копію свідоцтва про смерть;
- документ, що підтверджує родинні зв'язки із загиблим;
- медичний документ із зазначенням причини смерті;
- довідку з банку з реквізитами рахунку у форматі IBAN;
- копію паспорта заявника.
Куди звертатися
Детальну інформацію щодо оформлення допомоги можна отримати за телефонами:
- (056) 740-75-21;
- (056) 742-75-93.
Якщо пошкоджене житло — не зволікайте
В обласній раді також нагадали, що власникам пошкоджених будинків і квартир варто якнайшвидше фіксувати завдані збитки.
Є два шляхи:
- подати інформацію до Реєстр збитків для України (RD4U);
- скористатися державною програмою єВідновлення.
Компенсації можуть отримати і підприємці. Їм також потрібно документувати втрати, якщо майно або обладнання постраждало через обстріли.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати до 1 млн гривень безвідсоткового кредиту на розвиток господарства. Кошти дозволяється витрачати на придбання техніки і тварин, будівництво виробничих приміщень або закладання багаторічних насаджень. Прийом документів триватиме до 2 липня 2026 року.
Також Новини.LIVE пояснювали, що в Україні можуть розширити програму єЯсла та надати право на виплати батькам, які працюють як ФОПи або займаються незалежною професійною діяльністю. У разі ухвалення змін право на виплати отримають тисячі самозайнятих батьків по всій Україні.