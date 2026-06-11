Денежные выплаты военнослужащим после ранения: какие документы требуются и почему суммы могут различаться

Военные ВСУ, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

После получения ранения большинство военнослужащих интересуется информацией о положенной денежной помощи. Но не все знают, что сама по себе травма не является основанием для автоматических выплат. В первую очередь учитываются состояние здоровья и заключения врачей.

О нюансах оформления помощи рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Сеть права.

Какие выплаты можно получить

После ранения защитник может рассчитывать на несколько выплат:

Дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Эту сумму начисляют за время стационарного лечения. Также ее выплачивают во время отпуска по лечению, если ранение по заключению ВЛК признано тяжелым. Единовременная компенсация. Ее назначают в зависимости от последствий ранения — когда человеку установили инвалидность или определили процент потери трудоспособности.

От чего зависит сумма

Все решают заключения медиков. Если военному установили инвалидность, размер единовременной помощи будет зависеть от группы и причинно-следственной связи травмы.

Наивысшие выплаты предусмотрены после повреждений, связанных с защитой Родины.

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Бывают ситуации, когда инвалидность не устанавливают. Тогда врачи определяют конкретный процент потери трудоспособности. Именно от него и будет зависеть размер будущей выплаты.

Почему могут быть задержки

Больше всего проблем возникает из-за бумаг. У бойцов часто отсутствует справка об обстоятельствах травмы. Также случаются ошибки в заключениях ВЛК или возникают вопросы к формулировке причинно-следственной связи.

Из-за таких документальных несоответствий двое военных с похожими травмами могут получить совершенно разные суммы.

Что нужно для получения средств

После ранения крайне важно лично хранить все медицинские документы и выписки из больниц.

Дальнейший алгоритм действий таков:

Зафиксировать ранение. В выписках обязательно должны быть указаны четкий диагноз, дата, обстоятельства и характер травмы. Взять справку об обстоятельствах травмы. Это официальный документ от командования о том, где и как именно вы получили повреждение. Пройти ВЛК. Комиссия определит годность к дальнейшей службе, степень тяжести травмы и причинно-следственную связь. Пройти МСЭК. Этот этап необходим для установления группы инвалидности или процента утраты трудоспособности. Именно решение комиссии является основанием для выплаты. Подать рапорт или заявление. В документе следует четко прописать, на какую именно выплату вы претендуете.

В случае отказа юристы советуют требовать письменный ответ. Устное объяснение должностных лиц не поможет обжаловать решение или доказать свою правоту в суде.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, потерявшие родных из-за российских обстрелов, могут получить единовременную помощь. Для членов семей погибших гражданских лиц предусмотрена выплата в размере 300 тысяч гривен, которую распределяют поровну между родственниками. Чтобы оформить средства, нужно подтвердить родственную связь с погибшим и подать необходимые документы.

Также Новини.LIVE сообщали, что жители девяти областей Украины могут получить единовременную денежную помощь на приобретение твердого топлива. Помощь предназначена для семей, которые отапливают жилье дровами, углем или другим твердым топливом и относятся к социально уязвимым категориям населения.