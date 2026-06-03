Одноразова грошова допомога на опалення у 2026 році: як українцям отримати виплати

Людина біля пічки, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Частина українців з 1 червня може подавати заявки, щоб отримати одноразову грошову допомогу. Підтримка від держави надається на купівлю твердого пічного палива на опалювальний сезон 2026-2027. Гроші отримають українці, які проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України №985.

Як зареєстуватися на виплати

Документи від населення прийматимуть у:

сільських, селищних, міських, районних радах;

військово-адміністративний органах, де людина зареєстрована або фактично проживає.

Щоб допомогу призначили, заявники мають надати:

офіційну заяву (її можна заповниити на місці);

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП/ідентифікаційний код);

документи, що офіційно підтверджують фактичний склад домогосподарства;

посвідчення або довідки, які засвідчують належність до однієї з пільгових категорій;

довідку про реквізити банківського рахунку у форматі IBAN для зарахування коштів. Читайте також:

Реєстрація на виплату одноразової грошової допомоги, як зазначається на сайті Степанівської селищної територіальної громади Сумської області, триватиме до 17 серпня 2026 року.

Кому виплатять одноразову грошову допомогу

Заяви можуть подавати українці, які:

фактично проживають у житлових будинках, де є пічне опалення;

обігрівають своє житло твердим паливом;

належать до категорій соціальної вразливості.

Підтримку призначать, якщо хоча б один з офіційно зареєстрованих членів домогосподарства отримав такий соціальний статус:

особа з інвалідністю;

одинокий пенсіонер;

член багатодітної родини;

отримувач держдопомоги при народженні дитини;

представник прийомної сім’ї;

одинока мати або одинокий батько, який самостійно виховує дитину;

ВПО;

отримувач житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного палива.

Яку суму виплачуватимуть

Виплати на опалення надають міжнародні організації. На опалювальний сезон 2025/2026 домогосподарствам нараховували по 19 400 гривень. Гроші виплачувалися в період з вересня по жовтень. Розмір грошової допомоги на новий опалювальний сезон залежатиме від наявності фінансування.

Як повідомляли Новини.LIVE, українським фермерам цього року надаватимуть до 1 млн гривень кредиту. Безвідсоткова позика розрахована на 5 років із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів. Відомо, хто саме може отримати підтримку від держави.

Також Новини.LIVE писали, що українцям доступні субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Грошова допомога доступна один раз на рік. Субсидія призначається після подання відповідної заяви.