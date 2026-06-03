Українські військові можуть отримати до 50 000 грн: хто потрапить до списку

Військовослужбовці, гроші на столі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українці, які стали до лав ЗСУ в ході мобілізації або за контрактом, мають право на одноразову грошову допомогу. Окрім щомісячного грошового забезпечення від держави, вони отримають заохочення від громади.

Про умови призначення та розміри допомоги розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

За яких підстав призначать допомогу

Право на матеріальну допомогу мають військовослужбовці, які зареєстровані на території Торецької громади та:

були мобілізовані після 1 січня 2024 року;

або вперше уклали контракт на проходження військової служби.

Скільки виплатять

Розмір допомоги залежить від особливостей призову:

мобілізованим виплатять суму, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам для працездатних осіб;

українці, які вперше підписали контракт із ЗСУ, можуть отримати 50 тисяч гривень.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги необхідно надати:

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заяву встановленого зразка;

копію паспорта або ID-картки;

витяг із реєстру територіальної громади про місце реєстрації;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію довідки ВПО (за наявності);

довідку з військової частини про проходження служби із зазначенням дати мобілізації або первинного укладення контракту;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Врахуйте, що довідка з військової частини дійсна лише протягом 60 днів з моменту її видачі.

Якщо в довідці не зазначено дату мобілізації або дату першого контракту, знадобиться додаткове підтвердження. Це може бути:

витяг з наказу про призов на військову службу;

витяг із наказу про зарахування до списків особового складу;

копія першого контракту;

копія військового квитка;

інші документи, що підтверджують проходження служби.

Куди звертатись

Подати пакет документів можна двома способами:

Особисто у хабах Торецької громади, які працюють у Дніпрі, Києві та Кременчуці.

Надіслати документи поштою або кур'єрською службою на адресу: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 204. Отримувач — Управління соціального захисту населення Торецької міської військової адміністрації.

Пересилання документів ви маєте оплатити за власний рахунок.

Де отримати консультацію

З усіх питань щодо оформлення виплати можна звертатися до Управління соціального захисту населення з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00 за телефонами:

(099) 611-89-54;

(063) 546-76-87;

(066) 454-71-70.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві спростили оформлення допомоги для військових. Подати заяву на деякі виплати можна онлайн через сервіс "Портал послуг Києва", без особистих візитів до установ. Захисники, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, можуть оформити одноразову допомогу у розмірі 45 тисяч гривень. Військовим, які здобувають вищу освіту, можуть компенсувати до 25 тисяч гривень на навчання.

Також Новини.LIVE розповідали, що грошове забезпечення військових хочуть рахувати за новими правилами. У Верховній Раді пропонують прив’язати виплати захисникам до середньої зарплати в країні та запровадити автоматичну індексацію зарплат.