Оренда земельного паю 2024 — скільки платять фермери у різних регіонах

Виплати за оренду земельного паю — скільки отримують українці у 2024 році
Фермери продовжують виплачувати українцям кошти за земельні паї, здані в оренду. Відомо, які суми отримують пайовики у різних регіонах у 2024 році.
Про це йдеться у матеріалі видання "Комерсант".
Передача землі в оренду агрофірмам
Як зазначається, земельний пай є ділянкою землі, яку було виділено під час поділу земель колективних сільськогосподарських підприємств з-поміж його членів.
Власники земельних ділянок, які хочуть здати в оренду її агрофірмі, повинні:
- укласти договір оренди (юридичний документ, де прописані права та обов'язки сторін);
- зареєструвати угоду — для захисту прав та зробити її дійсною у разі виникнення спорів;
- отримати згоду від держорганів — у деяких випадках може знадобитися спеціальна згода;
- визначити справедливу плату за оренду землі — можна провести дослідження, щоб перевірити цінову ситуацію на ринку у регіоні;
- включити до договору оренди положення про те, що орендну плату потрібно виплачувати щомісяця/щоквартально;
- допустити можливість підвищення орендної плати;
- включити до угоди оренди положення про охорону ґрунту;
- визначити умови використання землі та ресурсів;
- мати контакт з орендарем для обговорення будь-яких проблем;
- слідкувати за змінами законодавства, що стосується оренди землі.
Які ціни за оренду землі у 2024 році
На ціну за оренду землі впливає нормативно-грошова оцінка, яка формується на основі визначення рівня родючості, придатності до обробки та інших важливих чинників. Зокрема, на вартість оренди впливає регіон та місце паю.
Фермери у середньому платять за 1 гектар землі наступні суми у 2024 році:
- у Київській області — 13 тис. грн;
- у Тернопільській області — 11 тис. грн;
- у Вінницькій області — 11 тис. грн;
- у Черкаській області — 9,4 тис. грн;
- у Чернівецькій області — 8 тис. грн;
- у Хмельницькій області — 7,2 тис. грн;
- у Полтавській області — 6,2 тис. грн;
- у Дніпропетровській області — 6 тис. грн;
- у Закарпатській області — 5 тис. грн;
- у Сумській області — 5 тис. грн;
- у Миколаївській області – 5 тис. грн;
- у Харківській області – 4 тис. грн;
- у Житомирській області – 3,7 тис. грн;
- у Одеській області – 3,5 тис. грн;
- у Чернігівській області – 2,3 тис. грн;
- у Запорізькій області – 2 тис. грн;
- у Рівненській області – 1 тис. грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, кожен громадянин, який досяг 18 років, має право на отримання земельної ділянки у володіння. Проте через воєнний стан процедура передачі земельних ділянок наразі призупинена.
Також ми писали, що у низці регіонів України на тлі війни активно зростає вартість землі у 2024 році. У другому кварталі на 15,3% перевищує показник четвертого кварталу 2023 року.
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