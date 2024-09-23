Оренда земельного паю 2024 — скільки платять фермери у різних регіонах

Техніка працює у полі. Фото: lexinform

Фермери продовжують виплачувати українцям кошти за земельні паї, здані в оренду. Відомо, які суми отримують пайовики у різних регіонах у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалі видання "Комерсант".

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Передача землі в оренду агрофірмам

Як зазначається, земельний пай є ділянкою землі, яку було виділено під час поділу земель колективних сільськогосподарських підприємств з-поміж його членів.

Власники земельних ділянок, які хочуть здати в оренду її агрофірмі, повинні:

укласти договір оренди (юридичний документ, де прописані права та обов'язки сторін);

зареєструвати угоду — для захисту прав та зробити її дійсною у разі виникнення спорів;

отримати згоду від держорганів — у деяких випадках може знадобитися спеціальна згода;

визначити справедливу плату за оренду землі — можна провести дослідження, щоб перевірити цінову ситуацію на ринку у регіоні;

включити до договору оренди положення про те, що орендну плату потрібно виплачувати щомісяця/щоквартально;

допустити можливість підвищення орендної плати;

включити до угоди оренди положення про охорону ґрунту;

визначити умови використання землі та ресурсів;

мати контакт з орендарем для обговорення будь-яких проблем;

слідкувати за змінами законодавства, що стосується оренди землі.

Які ціни за оренду землі у 2024 році

На ціну за оренду землі впливає нормативно-грошова оцінка, яка формується на основі визначення рівня родючості, придатності до обробки та інших важливих чинників. Зокрема, на вартість оренди впливає регіон та місце паю.

Фермери у середньому платять за 1 гектар землі наступні суми у 2024 році:

у Київській області — 13 тис. грн;

у Тернопільській області — 11 тис. грн;

у Вінницькій області — 11 тис. грн;

у Черкаській області — 9,4 тис. грн;

у Чернівецькій області — 8 тис. грн;

у Хмельницькій області — 7,2 тис. грн;

у Полтавській області — 6,2 тис. грн;

у Дніпропетровській області — 6 тис. грн;

у Закарпатській області — 5 тис. грн;

у Сумській області — 5 тис. грн;

у Миколаївській області – 5 тис. грн;

у Харківській області – 4 тис. грн;

у Житомирській області – 3,7 тис. грн;

у Одеській області – 3,5 тис. грн;

у Чернігівській області – 2,3 тис. грн;

у Запорізькій області – 2 тис. грн;

у Рівненській області – 1 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кожен громадянин, який досяг 18 років, має право на отримання земельної ділянки у володіння. Проте через воєнний стан процедура передачі земельних ділянок наразі призупинена.

Також ми писали, що у низці регіонів України на тлі війни активно зростає вартість землі у 2024 році. У другому кварталі на 15,3% перевищує показник четвертого кварталу 2023 року.