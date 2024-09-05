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В Україні можна безкоштовно отримати землю — хто має право на ділянку

5 вересня 2024 14:58
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Безоплатна передача землі — хто та як може отримати ділянку під час воєнного стану
Обробка землі. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Згідно з нормами Земельного кодексу України, кожен громадянин, який досяг 18 років, має право на отримання земельної ділянки у володіння. Проте через воєнний стан процедура передачі земельних ділянок наразі призупинена.

Про це розповідає 24 Канал.

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Хто має право на землю

Згідно з Земельним кодексом України, кожен громадянин має право безкоштовно отримати землю для різних потреб, без обмежень щодо вибору місця розташування ділянки.

Проте зверніть увагу, що з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан. Під час його дії безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої передачі, а також розроблення такої документації заборонені.

Заборона не поширюється на:

  • Безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на таких земельних ділянках.
  • Безоплатну передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам України, які були передані в користування до набрання чинності Земельним кодексом.

Як можна отримати ділянку

Для безкоштовного отримання земельної ділянки з державної або комунальної власності необхідно звернутися з клопотанням про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою до відповідного органу:

  • Сільська, селищна або міська рада (для земель комунальної власності, розташованих у населених пунктах).
  • Районна державна адміністрація (для земель державної власності в межах сіл, селищ, міст районного значення та поза межами населених пунктів для таких цілей: ведення водного господарства, індивідуальне дачне будівництво, будівництво об'єктів для обслуговування жителів району, з урахуванням вимог законодавства).
  • Обласні державні адміністрації (для земель державної власності у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також для земель, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена).
  • Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення).

Які ділянки можна отримати

Громадяни України мають право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких максимальних розмірах:

  • 2,0 гектари — для ведення особистого селянського господарства;
  • 0,12 гектара — для ведення садівництва;
  • 0,25 гектара у селах, 0,15 гектара у селищах, 0,10 гектара в містах — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
  • 0,10 гектара — для індивідуального дачного будівництва;
  • 0,01 гектара — для будівництва індивідуальних гаражів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у низці регіонів України на тлі війни активно зростає вартість землі у 2024 році. У другому кварталі на 15,3% перевищує показник четвертого кварталу 2023 року.

Ми також писали, що земельний податок в Україні є обов'язковим для всіх власників і користувачів земельних ділянок, але деякі категорії громадян мають право на звільнення від сплати. Наприклад, пенсіонери за віком не зобов'язані сплачувати податок, якщо площа їхньої земельної ділянки не перевищує встановлені законом ліміти.

земельна реформа земля сільське господарство будівництво воєнний стан

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