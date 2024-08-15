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Податок на землю в Україні — хто може його не сплачувати

15 серпня 2024 12:59
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Хто може не сплачувати земельний податок в Україні
Чоловік на полі. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Земельний податок в Україні є обов'язковим для всіх власників і користувачів земельних ділянок, але деякі категорії громадян мають право на звільнення від сплати. Наприклад, пенсіонери за віком не зобов'язані сплачувати податок, якщо площа їхньої земельної ділянки не перевищує встановлені законом ліміти.

Про те, хто може не сплачувати податок на землю, розповідає OBOZ.UA

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Детальніше про податок на землю

В Україні встановлено щорічний податок на землю, який є обов’язковим для всіх землевласників та постійних землекористувачів. Законодавство також передбачає пільги, що дозволяють деяким категоріям громадян зменшити податкове навантаження або повністю звільнитися від його сплати.

Земельний податок є обов’язковим платежем, який власники або користувачі земельних ділянок повинні сплачувати щороку. Розмір податку визначається шляхом множення нормативної грошової оцінки ділянки на ставку податку, встановлену місцевою радою. Ставки можуть змінюватися залежно від призначення землі та її розташування.

Податок нараховується на основі даних з Державного земельного кадастру. Органи контролю надсилають рахунок із сумою податку до 1 липня поточного року. У рахунку зазначено кадастровий номер та площа ділянки, розмір ставки податку, а також можливі пільги.

Хто може не сплачувати земельний податок

Законодавство дозволяє уникнути сплати земельного податку, якщо площа ділянки не перевищує встановлених лімітів. Нині ці ліміти є такими:

  • Для ведення особистого селянського господарства: трохи більш як 2 гектари.
  • Для будівництва та обслуговування житлового будинку: у селах — не більше 0,25 га, у селищах — не більше 0,15 га, у містах — не більше 0,10 га.
  • Для індивідуального дачного будівництва: не більше 0,10 га.
  • Для будівництва індивідуальних гаражів: не більше 0,01 га.
  • Для ведення садівництва: не більше 0,12 га.

Пільгові категорії населення

Деякі категорії громадян можуть бути звільнені від сплати земельного податку або сплачувати його в зменшеному розмірі. До них належать:

  • пенсіонери (за віком): звільняються від сплати податку за умови, що площа земельної ділянки не перевищує встановлених норм;
  • особи з інвалідністю першої та другої групи;
  • фізичні особи, які виховують трьох та більше дітей віком до 18 років;
  • ветерани війни;
  • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо площа їхньої земельної ділянки не перевищує встановлені норми. Це означає, що більшість пенсіонерів в Україні, які володіють ділянками для особистих потреб, не будуть зобов'язані сплачувати податок, за умови, що їхні ділянки відповідають нормативним обмеженням.

Що ще треба знати

Нагадаємо, вартість землі під забудову в Україні значно коливається, залежно від її призначення. Сільськогосподарські ділянки у 2024 році оцінюються в межах від 1 000 до 10 000 доларів за сотку, житлові та комерційні — від 5 000 до 50 000 доларів і вище, а промислові — від 10 000 до 100 000 доларів. Ціни визначаються розташуванням, наявністю комунікацій і інфраструктури, а також ринковим попитом і пропозицією.

Ми також писали, що в Україні очікується подорожчання сільськогосподарської землі найближчими роками. Зокрема, експерти назвали максимальний рівень цін земельних паїв, якого можуть досягнути у 2024 році.

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