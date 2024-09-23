Аренда земельного пая 2024 — сколько платят фермеры в разных регионах

Выплаты за аренду земельного пая — сколько получают украинцы в 2024 году
Фермеры продолжают выплачивать украинцам средства за земельные паи, сданные в аренду. Известно, какие суммы получают пайщики в разных регионах в 2024 году.
Об этом говорится в материале "Коммерсант".
Передача земли в аренду агрофирмам
Как отмечается, земельный пай является участком земли, который был выделен во время разделения земель коллективных сельскохозяйственных предприятий среди числа его членов.
Владельцы земельных участков, желающих сдать в аренду его агрофирме, должны:
- заключить договор аренды (юридический документ, где прописаны права и обязанности сторон);
- зарегистрировать соглашение — для защиты прав и сделать его действительным в случае возникновения споров;
- получить согласие от госорганов — в некоторых случаях может потребоваться специальное согласие;
- определить справедливую плату за аренду земли — можно провести исследование, чтобы проверить ценовую ситуацию на рынке в регионе;
- включить в договор аренды положение о том, что арендную плату нужно выплачивать ежемесячно/ежеквартально;
- допустить возможность повышения арендной платы;
- включить в соглашение аренды положение об охране почвы;
- определить условия использования земли и ресурсов;
- держать контакт с арендатором для обсуждения любых проблем;
- следить за изменениями законодательства, касающегося аренды земли.
Какие цены за аренду земли в 2024 году
На цену за аренду земли влияет нормативно-денежная оценка, которая формируется на основе определения уровня плодородия, обработки и других важных факторов. В частности, на стоимость аренды влияет регион и место пая.
Фермеры в среднем платят за 1 гектар земли следующие суммы в 2024 году:
- в Киевской области — 13 тыс. грн;
- в Тернопольской области — 11 тыс. грн;
- в Винницкой области — 11 тыс. грн;
- в Черкасской области — 9,4 тыс. грн;
- в Черновицкой области — 8 тыс. грн;
- в Хмельницкой области — 7,2 тыс. грн;
- в Полтавской области — 6,2 тыс. грн;
- в Днепропетровской области — 6 тыс. грн;
- в Закарпатской области — 5 тыс. грн;
- в Сумской области — 5 тыс. грн;
- в Николаевской области — 5 тыс. грн;
- в Харьковской области — 4 тыс. грн;
- в Житомирской области — 3,7 тыс. грн;
- в Одесской области — 3,5 тыс. грн;
- в Черниговской области — 2,3 тыс. грн;
- в Запорожской области — 2 тыс. грн;
- в Ровенской области — 1 тыс. грн.
Что еще стоит знать
Напомним, каждый гражданин, достигший 18 лет, имеет право на получение земельного участка во владение. Однако из-за военного состояния процедура передачи земельных участков приостановлена.
Также мы писали, что в ряде регионов Украины на фоне войны активно растет стоимость земли в 2024 году. Во втором квартале на 15,3% превышает показатель четвёртого квартала 2023 года.
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