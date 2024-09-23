Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Выплаты за аренду земельного пая — сколько получают украинцы в 2024 году arrow

Выплаты за аренду земельного пая — сколько получают украинцы в 2024 году

23 сентября 2024 08:35
Ксения Симонова - Редактор
Аренда земельного пая 2024 — сколько платят фермеры в разных регионах
Техника работает в поле. Фото: lexinform
Ксения Симонова - Редактор

Фермеры продолжают выплачивать украинцам средства за земельные паи, сданные в аренду. Известно, какие суммы получают пайщики в разных регионах в 2024 году.

Об этом говорится в материале "Коммерсант".

Читайте также:

Передача земли в аренду агрофирмам

Как отмечается, земельный пай является участком земли, который был выделен во время разделения земель коллективных сельскохозяйственных предприятий среди числа его членов.

Владельцы земельных участков, желающих сдать в аренду его агрофирме, должны:

  • заключить договор аренды (юридический документ, где прописаны права и обязанности сторон);
  • зарегистрировать соглашение — для защиты прав и сделать его действительным в случае возникновения споров;
  • получить согласие от госорганов — в некоторых случаях может потребоваться специальное согласие;
  • определить справедливую плату за аренду земли — можно провести исследование, чтобы проверить ценовую ситуацию на рынке в регионе;
  • включить в договор аренды положение о том, что арендную плату нужно выплачивать ежемесячно/ежеквартально;
  • допустить возможность повышения арендной платы;
  • включить в соглашение аренды положение об охране почвы;
  • определить условия использования земли и ресурсов;
  • держать контакт с арендатором для обсуждения любых проблем;
  • следить за изменениями законодательства, касающегося аренды земли.

Какие цены за аренду земли в 2024 году

На цену за аренду земли влияет нормативно-денежная оценка, которая формируется на основе определения уровня плодородия, обработки и других важных факторов. В частности, на стоимость аренды влияет регион и место пая.

Фермеры в среднем платят за 1 гектар земли следующие суммы в 2024 году:

  • в Киевской области — 13 тыс. грн;
  • в Тернопольской области — 11 тыс. грн;
  • в Винницкой области — 11 тыс. грн;
  • в Черкасской области — 9,4 тыс. грн;
  • в Черновицкой области — 8 тыс. грн;
  • в Хмельницкой области — 7,2 тыс. грн;
  • в Полтавской области — 6,2 тыс. грн;
  • в Днепропетровской области — 6 тыс. грн;
  • в Закарпатской области — 5 тыс. грн;
  • в Сумской области — 5 тыс. грн;
  • в Николаевской области — 5 тыс. грн;
  • в Харьковской области — 4 тыс. грн;
  • в Житомирской области — 3,7 тыс. грн;
  • в Одесской области — 3,5 тыс. грн;
  • в Черниговской области — 2,3 тыс. грн;
  • в Запорожской области — 2 тыс. грн;
  • в Ровенской области — 1 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, каждый гражданин, достигший 18 лет, имеет право на получение земельного участка во владение. Однако из-за военного состояния процедура передачи земельных участков приостановлена.

Также мы писали, что в ряде регионов Украины на фоне войны активно растет стоимость земли в 2024 году. Во втором квартале на 15,3% превышает показатель четвёртого квартала 2023 года.

земля рынок земли аренда цены в Украине фермеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:01 Украинская киберспортивная команда NaVi выиграла турнир ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен объяснил, как возобновить пенсии украинцам с оккупированных территорий

09:48 До вечера без света — кому из одесситов следует зарядить гаджеты

09:38 Россия потеряла в Торопце снарядов на 2-3 месяца войны в Украине, — руководитель ЦПД

09:21 В Польше частично отменят помощь беженцам с 1 октября

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

09:17 Спал в тамбуре — в поезде Одесса — Ковель военного не пустили в вагон

09:16 Карпаты начали конфликтовать с болельщиками после скандального матча

09:06 ChatGPT-4 потребляет пол-литра воды на каждые 100 слов

08:45 Зеленский посетил завод в США, где производят 155-мм снаряды для ВСУ

08:35 Выплаты за аренду земельного пая — сколько получают украинцы в 2024 году

10:01 Украинская киберспортивная команда NaVi выиграла турнир ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен объяснил, как возобновить пенсии украинцам с оккупированных территорий

09:48 До вечера без света — кому из одесситов следует зарядить гаджеты

09:38 Россия потеряла в Торопце снарядов на 2-3 месяца войны в Украине, — руководитель ЦПД

09:21 В Польше частично отменят помощь беженцам с 1 октября

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

09:17 Спал в тамбуре — в поезде Одесса — Ковель военного не пустили в вагон

09:16 Карпаты начали конфликтовать с болельщиками после скандального матча

09:06 ChatGPT-4 потребляет пол-литра воды на каждые 100 слов

08:45 Зеленский посетил завод в США, где производят 155-мм снаряды для ВСУ

08:35 Выплаты за аренду земельного пая — сколько получают украинцы в 2024 году

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2024
Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

20 сентября 2024
Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке