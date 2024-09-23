Аренда земельного пая 2024 — сколько платят фермеры в разных регионах

Техника работает в поле. Фото: lexinform

Фермеры продолжают выплачивать украинцам средства за земельные паи, сданные в аренду. Известно, какие суммы получают пайщики в разных регионах в 2024 году.

Об этом говорится в материале "Коммерсант".

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Передача земли в аренду агрофирмам

Как отмечается, земельный пай является участком земли, который был выделен во время разделения земель коллективных сельскохозяйственных предприятий среди числа его членов.

Владельцы земельных участков, желающих сдать в аренду его агрофирме, должны:

заключить договор аренды (юридический документ, где прописаны права и обязанности сторон);

зарегистрировать соглашение — для защиты прав и сделать его действительным в случае возникновения споров;

получить согласие от госорганов — в некоторых случаях может потребоваться специальное согласие;

определить справедливую плату за аренду земли — можно провести исследование, чтобы проверить ценовую ситуацию на рынке в регионе;

включить в договор аренды положение о том, что арендную плату нужно выплачивать ежемесячно/ежеквартально;

допустить возможность повышения арендной платы;

включить в соглашение аренды положение об охране почвы;

определить условия использования земли и ресурсов;

держать контакт с арендатором для обсуждения любых проблем;

следить за изменениями законодательства, касающегося аренды земли.

Какие цены за аренду земли в 2024 году

На цену за аренду земли влияет нормативно-денежная оценка, которая формируется на основе определения уровня плодородия, обработки и других важных факторов. В частности, на стоимость аренды влияет регион и место пая.

Фермеры в среднем платят за 1 гектар земли следующие суммы в 2024 году:

в Киевской области — 13 тыс. грн;

в Тернопольской области — 11 тыс. грн;

в Винницкой области — 11 тыс. грн;

в Черкасской области — 9,4 тыс. грн;

в Черновицкой области — 8 тыс. грн;

в Хмельницкой области — 7,2 тыс. грн;

в Полтавской области — 6,2 тыс. грн;

в Днепропетровской области — 6 тыс. грн;

в Закарпатской области — 5 тыс. грн;

в Сумской области — 5 тыс. грн;

в Николаевской области — 5 тыс. грн;

в Харьковской области — 4 тыс. грн;

в Житомирской области — 3,7 тыс. грн;

в Одесской области — 3,5 тыс. грн;

в Черниговской области — 2,3 тыс. грн;

в Запорожской области — 2 тыс. грн;

в Ровенской области — 1 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, каждый гражданин, достигший 18 лет, имеет право на получение земельного участка во владение. Однако из-за военного состояния процедура передачи земельных участков приостановлена.

Также мы писали, что в ряде регионов Украины на фоне войны активно растет стоимость земли в 2024 году. Во втором квартале на 15,3% превышает показатель четвёртого квартала 2023 года.