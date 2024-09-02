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В Україні дорожчає земля — ТОП-3 регіони з високими цінами

2 вересня 2024 08:27
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на землю зростають — ТОП-3 регіони з найвищими цінами у вересні
Трактор у полі. Фото: agropolit.com
Ксенія Симонова - Редактор

У низці регіонів України на тлі війни активно зростає вартість землі у 2024 році. У другому кварталі на 15,3% перевищує показник четвертого кварталу 2023 року.

Про це свідчать дані дослідження Київської школи економіки (KSE).

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З даними аналітиків, у другому кварталі поточного року (квітень-червень) земля в Україні подорожчала до середніх 43,5 тис. гривень за один гектар. Це на 3,7% більше за ціну першого кварталу (січень-березень) 2023 року. Вартість "товарної землі" коштує ще більше — 44,8 тис. гривень/га.

У торговельному обігу переважає земля, що раніше підпадала під заборону на продаж. Йдеться про так звану товарну землю та землю для ведення особистого селянського господарства.

"Якщо порівнювати середньозважені ціни червня 2024 року до грудня 2023 року, то середньозважена ціна для всіх земель зросла за цей час на 18,6% з 37 тис. гривень за гектар до 44,0 тис. гривень за гектар. Навіть попри те, що ціна у червні скоротилася на 3% стосовно цін у травні 2024 року, які були рекордними за весь час спостережень на ринку сільгоспземель і сягнули 45,3 тис. гривень за гектар для всіх проданих земель і 46,3 тис. грн за гектар для так званих "товарних" земель", — повідомляють аналітики.

Регіони, де найвищі ціни на землю

У різних регіонах країни вартість землі коливається у середньому на такому рівні: 30,4 — 78,4 тис. гривень/га.

Найдорожче коштує земля на Черкащині — 78,4 тис. гривень. А також у таких областях:

  • у Полтавській — 57,7 тис. гривень;
  • Львівській — 56,8 тис. гривень;
  • Тернопільській — 55,9 тис. гривень.

Найдешевше коштує земля у Запорізькій області — 30,4 тис. грн. Низькі ціни у таких областях:

  • Донецькій — 33,4 тис. гривень;
  • Херсонській — 33,4 тис. гривень;
  • Сумській — 34,4 тис. гривень;
  • Миколаївській — 35 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення запровадити новий вид субсидій для українців у період воєнного стану. Ця допомога спрямована на підтримку аграріїв, які працюють на територіях, де можливі чи вже йдуть бойові дії.

Також ми писали, що земельний податок в Україні є обов'язковим для всіх власників і користувачів земельних ділянок, але деякі категорії громадян мають право на звільнення від сплати. Наприклад, пенсіонери за віком не зобов'язані сплачувати податок, якщо площа їхньої земельної ділянки не перевищує встановлені законом ліміти.

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08:12 Вночі Росія двічі атакувала Харків — в ОВА повідомили про постраждалу, є пошкодження

08:02 На Чернігівщині жінка повідомляла у месенджері про місця дислокації працівників ТЦК — рішення суду

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