Виплати за догляд хворої дитини: у ПФУ назвали суми у квітні

В Україні особи, які доглядають хвору дитину, отримують фінансову допомогу від держави. Цей вид виплат зберігся й у 2026 році. Однак отримати гроші може лише визначена категорія громадян.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Дніпропетровській області.

Допомогу у квітні може отримати:

один із батьків;

усиновлювач;

опікун;

піклувальник;

один із прийомних батьків;

один із батьків-вихователів.

До того ж, є ще одна важлива умова для призначення фіндопомоги: претендент на виплати має постійно проживати та доглядати за дитиною, яка хворіє.

Як призначають допомогу за хворою дитиною

Грошова допомога по догляду за хворою дитиною призначається на підставі таких документів:

заяви;

свідоцтва про народження дитини;

документа, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення), опікуна, піклувальника (копія рішення про встановлення опіки, піклування), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї);

довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ.

"Допомога надається щомісячно в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку", — підкреслили у ПФУ.

Виплати надаються на пів року на кожну хвору дитину. Щоб продовжити допомогу, законний представник дитини повинен подати заяву та довідки про захворювання дитини з дня зупинення виплат.

Заяви на призначення допомоги приймають у ЦНАПах та

сервісних центрах Пенсійного фонду. Також подати заяву можа на порталі Дія.

Часті питання

Як українцям оформити виплати на дитину через Дію?

Для цього можна скористатися послугою єМалятко — це виплата при народженні дитини. Батьки можуть одразу зареєструвати дитину та отримати свідоцтво про народження. До того ж одразу подається заява на призначення фіндопомоги у 41 280 гривень.

Як українцям оформити виплати на дитину у 7 000 гривень?

Допомога у 7 000 гривень виплачується державою на дитину до 1 року. Оформити виплати можна через Пенсійний фонд України (ПФУ) або сервіс єМалятко в Дії. Потрібно подати заяву, свідоцтво про народження та IBAN картки. Виплата здійснюється на спеціальний рахунок (в Ощадбанку).