Видео

Выплаты по уходу за больным ребенком: в ПФУ назвали суммы в апреле

Выплаты по уходу за больным ребенком: в ПФУ назвали суммы в апреле

Дата публикации 29 марта 2026 17:34
Выплаты по уходу за больным ребенком: в ПФУ назвали суммы в апреле
Купюра в 1 000 гривен. Фото: Новини.LIVE

В Украине люди, которые ухаживают за больным ребенком, получают финансовую помощь от государства. Этот вид выплат сохранился и в 2026 году. Однако получить деньги может только определенная категория граждан.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Днепропетровской области.

Подробнее о финпомощи по уходу за больным ребенком

Помощь в апреле может получить:

  • один из родителей;
  • усыновитель;
  • опекун;
  • попечитель;
  • один из приемных родителей;
  • один из родителей-воспитателей.

К тому же, есть еще одно важное условие для назначения финпомощи: претендент на выплаты должен постоянно проживать и ухаживать за ребенком, который болеет.

Как назначают помощь по больному ребенку

Денежная помощь по уходу за больным ребенком назначается на основании следующих документов:

  • заявления;
  • свидетельства о рождении ребенка;
  • документа, подтверждающего полномочия усыновителя (копия решения об усыновлении), опекуна, попечителя (копия решения об установлении опеки, попечительства), приемных родителей, родителей-воспитателей (копия решения об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или приемную семью);
  • справки о заболевании ребенка тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острое или хроническое заболевание почек IV степени, о том, что ребенок получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, выданное врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения в порядке и по форме, установленным Минздравом.

"Помощь предоставляется ежемесячно в размере двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста", — подчеркнули в ПФУ.

Выплаты предоставляются на полгода на каждого больного ребенка. Чтобы продолжить помощь, законный представитель ребенка должен подать заявление и справки о заболевании ребенка со дня приостановления выплат.

Заявления на назначение пособия принимают в ЦНАПах и сервисных центрах Пенсионного фонда. Также подать заявление можно на портале Дія.

Как сообщали Новини.LIVE, если родители несовершеннолетних детей разводится, то один из родителей обязан выплачивать алименты. Но из-за полномасштабной войны многие граждане выехали за границу и не всегда выплачивают детям деньги. Известно, можно ли взыскать алименты с отца, который уехал жить в другую страну. Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году для украинских семей с детьми появилась новая финансовая помощь. Чтобы получать выплаты, надо собрать специальный пакет документов. Обратиться за ее назначением можно как лично, так и дистанционно.

Частые вопросы

Как украинцам оформить выплаты на ребенка через Дію?

Для этого можно воспользоваться услугой єМалятко — это выплата при рождении ребенка. Родители могут сразу зарегистрировать ребенка и получить свидетельство о рождении. К тому же сразу подается заявление на назначение финпомощи в 41 280 гривен.

Как украинцам оформить выплаты на ребенка в 7 000 гривен?

Помощь в 7 000 гривен выплачивается государством на ребенка до 1 года. Оформить выплаты можно через Пенсионный фонд Украины (ПФУ) или сервис еМалятко в Дії. Нужно подать заявление, свидетельство о рождении и IBAN карты. Выплата осуществляется на специальный счет (в Ощадбанке).

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
