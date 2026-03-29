Выплаты по уходу за больным ребенком: в ПФУ назвали суммы в апреле
В Украине люди, которые ухаживают за больным ребенком, получают финансовую помощь от государства. Этот вид выплат сохранился и в 2026 году. Однако получить деньги может только определенная категория граждан.
Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Днепропетровской области.
Подробнее о финпомощи по уходу за больным ребенком
Помощь в апреле может получить:
- один из родителей;
- усыновитель;
- опекун;
- попечитель;
- один из приемных родителей;
- один из родителей-воспитателей.
К тому же, есть еще одно важное условие для назначения финпомощи: претендент на выплаты должен постоянно проживать и ухаживать за ребенком, который болеет.
Как назначают помощь по больному ребенку
Денежная помощь по уходу за больным ребенком назначается на основании следующих документов:
- заявления;
- свидетельства о рождении ребенка;
- документа, подтверждающего полномочия усыновителя (копия решения об усыновлении), опекуна, попечителя (копия решения об установлении опеки, попечительства), приемных родителей, родителей-воспитателей (копия решения об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или приемную семью);
- справки о заболевании ребенка тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острое или хроническое заболевание почек IV степени, о том, что ребенок получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, выданное врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения в порядке и по форме, установленным Минздравом.
"Помощь предоставляется ежемесячно в размере двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста", — подчеркнули в ПФУ.
Выплаты предоставляются на полгода на каждого больного ребенка. Чтобы продолжить помощь, законный представитель ребенка должен подать заявление и справки о заболевании ребенка со дня приостановления выплат.
Заявления на назначение пособия принимают в ЦНАПах и сервисных центрах Пенсионного фонда. Также подать заявление можно на портале Дія.
Частые вопросы
Как украинцам оформить выплаты на ребенка через Дію?
Для этого можно воспользоваться услугой єМалятко — это выплата при рождении ребенка. Родители могут сразу зарегистрировать ребенка и получить свидетельство о рождении. К тому же сразу подается заявление на назначение финпомощи в 41 280 гривен.
Как украинцам оформить выплаты на ребенка в 7 000 гривен?
Помощь в 7 000 гривен выплачивается государством на ребенка до 1 года. Оформить выплаты можно через Пенсионный фонд Украины (ПФУ) или сервис еМалятко в Дії. Нужно подать заявление, свидетельство о рождении и IBAN карты. Выплата осуществляется на специальный счет (в Ощадбанке).
Читайте Новини.LIVE!