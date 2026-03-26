Особи з інвалідністю I, II та ІІІ груп отримають 2 000 грн: умови

Навесні 2026 року громадяни з інвалідністю I, II та ІІІ груп та інші вразливі групи громадян зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО) можуть оформити щоквартальну виплату у розмірі 2 000 грн. Така можливість доступна в одному з регіонів від благодійної організації "Global Empowerment Mission Ukraine".

Як і де особам з інвалідністю отримати допомогу у 2 000 грн

За даними організаторів, вразливі групи українців, які мають реєстрацію у Волноваському районі, однак мешкають у місті Дніпро або в населеному пункті області, який розташований на правому березі річки Дніпро, можуть зареєструватися на надання грошової допомоги. Як зазначається, термін подачі документів продовжили до 27 березня 2026 року.

Претендувати на виплати від благодійників можуть особі, які, зокрема, відповідають таким вимогам:

Є статус внутрішньо переміщеної особи;

Належать до пільгової категорії;

Проживають у вищевказаних місцях.

Право на виплати мають переселенці, які підпадають під один із таких критеріїв вразливості:

Громадяни з інвалідністю I, II та ІІІ груп; Діти з інвалідністю; Особи похилого віку від 60 років; Багатодітні родини; Самотні батьки з неповнолітніми дітьми; Опікуни дітей; Рідні загиблих; Родини громадян, які зникли безвісти; Родичі полонених; Громадяни, які постраждали через аварію на ЧАЕС.

Як подати заявку для участі у програмі допомоги

Як зазначається, внутрішні переселенці можуть подати документи для отримання щоквартальної допомоги у сумі 2 000 грн від благодійного фонду "Global Empowerment Mission Ukraine", заповнивши спеціальну форму.

"Просимо заповнювати форму лише тим домогосподарствам, котрі ще не подали заяву на отримання цієї допомоги — це значно зменшить час обробки відповідей", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що навесні у Дніпрі також можна оформити допомогу за проєктом Агентства ООН у справах біженців. Виплати передбачені тільки кільком вразливим категоріям осіб, зокрема, тим, у кого є інвалідність.

Ще Новини.LIVE писали, що українці можуть оформити фінансову допомогу від "Карітас України". В одному з українських міст надають компенсації на оплату комунальних послуг.

Часті питання

Яку ще допомогу можуть отримати переселенці

Цієї весни БФ "Право на захист" також реалізовує програму підтримки внутрішніх переселенців. У її рамках допомогу надають громадянам, які проживають у кількох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Харківській.

Проєкт "Консорціум Реагування" передбачає виплату 10 800 грн (по 3 600 грн протягом трьох місяців) вразливим українцям. Зокрема, кошти передбачені для осіб з інвалідністю І-II групи, літнім людям.

Коли є загроза втрати допомоги від держави

Через ретельний контроль за виплатами для ВПО допомогу на проживання можуть припинити у низці випадків. Так, якщо соцоргани встановлять, що переселенці не належать до категорії фінансово вразливих, виплати будуть скасовані. Зокрема, це може статися, якщо родина купила авто, якому менш ніж п'ять років, квартиру, будинок або земельну ділянку за понад 100 000 грн.