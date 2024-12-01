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Виплати ВПО з 1 грудня — що зміниться для українців

1 грудня 2024 13:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Фінансова допомога ВПО — що зміниться з 1 грудня
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З 1 грудня 2024 року в Україні продовжать виплачувати допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які потребують фінансової підтримки. Водночас деяким категоріям переселенців грошова допомога може бути скорочена або ж для її отримання необхідно буде додатково підтвердити потребу, подавши відповідну заяву.

Про те, що зміниться для ВПО з 1 грудня, розповіли Факти ICTV.

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Виплати ВПО з 1 грудня

Кабінет Міністрів продовжив грошову підтримку для внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, до лютого 2025 року. Таким чином, у грудні та надалі виплати отримуватимуть ті категорії ВПО, яким допомога нараховується автоматично, а також ті, хто подав заяву для її продовження.

До категорій, які автоматично отримуватимуть допомогу, належать особи, що не можуть працювати, зокрема:

  • пенсіонери з пенсією, що не перевищує 9 444 грн;
  • люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі діти;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.

Розмір допомоги для ВПО залишився незмінним:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 грн;
  • для інших осіб — 2 000 грн.

Виплати здійснюються двічі на місяць — 15 та 28 числа.

Кому треба писати заяву на продовження виплат

Виплати також можуть бути призначені для інших категорій внутрішньо переміщених осіб, але для цього їм необхідно подати відповідну заяву. Це стосується таких категорій:

  • сім’ї з дітьми до 14 років, які проживають в зонах активних чи можливих бойових дій або в умовно безпечних регіонах, де діти не можуть навчатися офлайн;
  • сім’ї, де один із членів доглядає за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжкохворою дитиною;
  • малолітні діти до 14 років, які приїхали без супроводу батьків (заяву подає особа, яка має родинні стосунки з дитиною);
  • вагітні жінки (починаючи з 30 тижня вагітності).

Допомога на дітей ВПО

З грудня 2024 року держава одноразово виплатить 6 500 грн на кожну дитину з родин внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених верств населення, які потребують підтримки, для придбання теплого одягу та взуття.

Ту ж допомогу отримають особи з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб.

Звертатися додатково для призначення виплати не потрібно — вона нараховуватиметься автоматично на основі даних у держреєстрах і буде зарахована на картковий рахунок отримувача.

Розмір цієї виплати не враховуватиметься при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї для інших видів допомог, таких як субсидії, і не вплине на їх призначення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Ощадбанку запроваджено відеоідентифікацію для внутрішньо переміщених осіб, рахунки яких були обмежені. Для відновлення повного доступу до коштів переселенцям потрібно виконати визначений алгоритм дій.

Ми також писали, що опалювальний сезон завжди збільшує комунальні витрати, особливо для ВПО, які через війну покинули свої домівки. Однак переселенці, які не мають офіційної реєстрації, але фактично проживають у квартирі чи будинку, можуть отримати субсидію без укладання договору оренди.

виплати фінансова допомога гроші переселенці ВПО

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