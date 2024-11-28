Субсидії для ВПО — як оформити та що зміниться після 1 грудня

Людина тримає гроші в руці. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон завжди пов'язаний з додатковими комунальними витратами. Особливо важко внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які через війну були вимушені покинути свої домівки. Однак переселенці, які не мають офіційної реєстрації, але фактично мешкають у квартирі чи будинку, можуть претендувати на субсидію. Для цього навіть не обов’язково укладати договір оренди.

Про те, як ВПО оформити субсидію та що зміниться для отримувачів з 1 грудня, пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Від чого залежить розмір субсидії та як її оформити

Під час розрахунку субсидії для опалювального сезону 2024–2025 років враховуються доходи за перший і другий квартали 2024 року. У разі подання документів до кінця листопада субсидія буде нарахована з початку опалювального сезону, тобто з жовтня. Якщо ж звернення відбудеться у грудні або пізніше, допомогу призначатимуть, починаючи з місяця подання заяви та необхідних документів. Субсидію можна оформити:

через портал "Дія";

через портал електронних послуг ПФУ;

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у мобільному застосунку Пенсійного фонду України;

через уповноважену особу сільської, селищної чи міської ради.

Які документи потрібні ВПО для оформлення субсидії

Щоб оформити субсидію внутрішньо переміщеній особі, потрібно надати такі документи:

заяву на призначення субсидії;

договір оренди житла (якщо такий є);

декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;

копію договору реструктуризації боргів за комунальні послуги (за наявності);

довідку про доходи, якщо дані не містяться у реєстрах ПФУ чи ДПС;

довідку внутрішньо переміщеної особи (коли субсидія призначається за місцем фактичного проживання);

інші документи, якщо це передбачено чинними нормами.

Пенсійний фонд автоматично перерахує виплати субсидії для чинних отримувачів відповідно до тривалості опалювального сезону. Тим, хто планує подати заявку вперше, доступний спрощений алгоритм оформлення.

Раніше ми писали, що громадяни, які не здатні повністю оплачувати комунальні послуги, можуть оформити субсидію. Проте отримання допомоги залежить від кількох умов, зокрема наявності боргів.

Також ми розповідали, що субсидія — це адресна державна допомога, яка допомагає громадянам зменшити їх комунальні витрати. Однак її можуть скасувати через певні причини.