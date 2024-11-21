Блокування рахунків ВПО в Ощадбанку — як зняти обмеження з карток

Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В державному Ощадбанку запроваджено процедуру відеоідентифікації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї рахунки зазнали обмежень. Для відновлення повного доступу до коштів переселенцям слід дотримуватися встановленого алгоритму дій.

Про це йдеться на порталі фінустанови.

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Як зняти блокування з рахунків Ощадбанку

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раніше звертало увагу на проблему арештів банківських рахунків внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, траплялися ситуації, коли блокувалися кошти, отримані як соціальна допомога від держави або міжнародних організацій. Відтепер переселенці, які зіткнулися з подібними труднощами, матимуть можливість отримати свої виплати. Для цього їм потрібно буде пройти процедуру відеоідентифікації.

Щоб пройти процедуру відеоідентифікації, внутрішньо переміщеним особам потрібно відвідати офіційний сайт Ощадбанку та вибрати зручний час для відеодзвінка з представником контакт-центру. Після успішного підтвердження особи власника рахунку, банк зможе зняти накладені обмеження та арешти з рахунків ВПО.

Важливо зазначити, що під час відеодзвінка не потрібно вводити жодних персональних даних чи реквізитів платіжної картки. Це забезпечує додаткову безпеку для власників рахунків.

Нагадаємо, українські підприємці можуть отримати 15% компенсації за покупку вітчизняної техніки та обладнання через 16 банків, включно з державним Ощадбанком. Міністерство економіки уклало меморандуми з цими фінансовими установами, що розширює можливості доступу до програми часткової компенсації та сприяє підтримці національного виробництва.

Ми також писали, що закриття платіжної картки може бути викликане різними причинами, зокрема зміною банку, бажанням оптимізувати фінансові операції чи необхідністю переїзду в інший регіон. Існує чимало обставин, які можуть спонукати клієнтів припинити користуватися карткою, зокрема закрити кредитку Ощадбанку.