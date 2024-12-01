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Выплаты ВПЛ с 1 декабря — что изменится для украинцев

1 декабря 2024 13:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Финансовая помощь ВПЛ — что изменится с 1 декабря
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 1 декабря 2024 года в Украине продолжат выплачивать пособие на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), нуждающимся в финансовой поддержке. В то же время, некоторым категориям переселенцев денежная помощь может быть сокращена или же для ее получения необходимо будет дополнительно подтвердить потребность, подав соответствующее заявление.

О том, что изменится для ВПЛ с 1 декабря, рассказали Факты ICTV.

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Выплаты ВПЛ с 1 декабря

Кабинет Министров продлил денежную поддержку для внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, до февраля 2025 года. Таким образом, в декабре и в дальнейшем выплаты будут получать те категории ВПЛ, которым помощь начисляется автоматически, а также подавшие заявление для ее продления.

К категориям, автоматически получающим помощь, относятся лица, которые не могут работать, в частности:

  • пенсионеры с пенсией, не превышающей 9 444 грн;
  • люди с инвалидностью I или II группы; дети с инвалидностью до 18 лет; тяжелобольные дети;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Размер помощи для ВПЛ остался неизменным:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 грн;
  • для других лиц — 2 000 грн.

Выплаты производятся дважды в месяц — 15 и 28 числа.

Кому нужно писать заявление на продление выплат

Выплаты также могут быть назначены другим категориям внутренне перемещенных лиц, но для этого им необходимо подать соответствующее заявление. Это касается следующих категорий:

  • семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зонах активных или возможных боевых действий или в условно безопасных регионах, где дети не могут учиться в автономном режиме;
  • семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжелобольным ребенком;
  • малолетние дети до 14 лет, приехавшие без сопровождения родителей (заявление подает лицо, имеющее родственные отношения с ребенком);
  • беременные женщины (начиная с 30 недели беременности).

Помощь на детей ВПЛ

С декабря 2024 года государство единовременно выплатит 6 500 грн на каждого ребенка из семей внутренне перемещенных лиц и нуждающихся в поддержке малообеспеченных слоев населения для приобретения теплой одежды и обуви.

Ту же помощь получат лица с инвалидностью I группы посреди внутренне перемещенных лиц.

Обращаться дополнительно для назначения выплаты не нужно — она будет начисляться автоматически на основе данных в госреестрах и будет зачислена на карточный счет получателя.

Размер этой выплаты не будет учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для других видов пособий, таких как субсидии, и не повлияет на их назначение.

Что еще нужно знать

Напомним, в Ощадбанке введена видеоидентификация для внутренне перемещенных лиц, счета которых были ограничены. Для восстановления полного доступа к средствам переселенцам необходимо выполнить определенный метод действий.

Мы также писали, что отопительный сезон всегда увеличивает коммунальные расходы, особенно для ВПЛ, которые из-за войны покинули свои дома. Однако переселенцы, не имеющие официальной регистрации, но фактически проживающие в квартире или доме, могут получить субсидию без заключения договора аренды.

выплаты финансовая помощь деньги переселенцы ВПЛ

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