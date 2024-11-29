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Фінансова допомога ВПО — хто може втратити виплати з 1 грудня

29 листопада 2024 13:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Виплати ВПО з 1 грудня — хто може втратити допомогу на проживання
Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які залишили тимчасово окуповані території, райони активних бойових дій або втратили житло, мають право на державні виплати для покриття витрат на проживання. Проте ці виплати можуть бути скасовані, якщо людина не відповідає визначеним критеріям. Серед ключових умов — рівень доходу та належність до вразливих категорій населення.

Про це розповідає видання "На пенсії".

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Які виплати на проживання

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримувати фінансову допомогу від держави: 2 тис. грн для дорослих і 3 тис. грн для неповнолітніх або осіб з інвалідністю. У січні 2024 року уряд ухвалив постанову про автоматичне продовження виплат на шість місяців — з березня до вересня 2024 року. 

Згодом, влітку, віцепрем'єрка Ірина Верещук оголосила про чергове продовження виплат — з вересня 2024-го до лютого 2025 року.

Хто може отримати виплати на проживання

Допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати такі категорії населення, яким автоматично продовжили виплати до лютого 2025 року:

  • Пенсіонери, чий розмір пенсії не перевищує 9 444 грн.
  • Особи з інвалідністю I або II групи, а також діти з інвалідністю чи неповнолітні з важкими хворобами.
  • Сироти та особи, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років або до 23 років, якщо вони повнолітні.
  • Батьки, які виховують дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування.

Допомога ВПО в грудні

У грудні 2024 року внутрішньо переміщені особи, які подадуть заяву та відповідають певним критеріям, можуть отримати допомогу на проживання. До цих категорій належать:

  • Родини з дітьми до 14 років, які проживають неподалік зони бойових дій або в безпечних регіонах, де діти перейшли на онлайн-навчання. Якщо члени сім'ї не працюють, вони повинні зареєструватися в службі зайнятості. Якщо працюють, дохід на члена родини не повинен перевищувати 9 444 грн.
  • Родини, які доглядають за особами з І ступенем інвалідності, дітьми з інвалідністю або важкими хворобами, а також за людьми віком від 80 років, якщо вони мають інвалідність І або ІІ групи через психічний розлад.
  • Родини з трьома і більше дітьми віком до 18 років.
  • Діти до 14 років, які залишилися без батьків на підконтрольній Україні території.
  • Вагітні жінки з 30-го тижня вагітності.
  • Громадяни віком від 60 років, які не отримують пенсію, а лише соціальну допомогу, за умови, що дохід на кожного члена родини не перевищує 9 444 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд України нещодавно ініціював програму "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову фінансову допомогу у розмірі 6 500 гривень на кожну дитину для малозабезпечених родин та сімей внутрішньо переміщених осіб, що мають дітей або дорослих з інвалідністю І групи. Виплати будуть здійснені до кінця грудня 2024 року.

Також ми писали, що в Ощадбанку запроваджено процедуру відеоідентифікації для ВПО, рахунки яких були обмежені. Для відновлення повного доступу до своїх коштів переселенці повинні дотримуватися визначеного алгоритму дій.

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