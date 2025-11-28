Виплати ВПО у 2025 року — чи відбудуться якісь зміни у грудн

Переселенці. Фото: УНІАН

В Україні є багато громадян, які через російську агресію вимушено залишили свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами. Держава забезпечує їх мінімальною грошовою допомогою.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що буде з виплатами ВПО у грудні 2025 року.

Виплати ВПО у грудні

У грудні 2025 року ВПО нараховуватимуть ті ж виплати, що й у попередні місяці, оскільки Кабмін України своєю постановою № 332 продовжив надання допомоги переселенцям ще на пів року. Йдеться про суми:

3 тис. гривень для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. гривень для інших переселенців.

Цю допомогу переселенці отримуватимуть щонайменше до лютого 2026 року.

Кому надається допомога

Йдеться про людей, які виїхали з окупованих територій або зон бойових дій (після оформлення статусу ВПО) та тих, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання — за умови, що вони подали документи на отримання компенсації.

Також виплати надаються особам з інвалідністю I–III груп, сім’ям з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо вони здобувають освіту), а також сім’ям, де всі члени є непрацездатними, та іншим вразливим категоріям українців.

Грошову допомогу нараховують на банківські рахунки ВПО 15 та 28 числа кожного місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що ВПО та громадяни, які поїхали з України через бойові дії, але повернулися на своє постійне місце проживання у Сумській області, отримають фінансову підтримку від УВКБ ООН. Очікується, що родинам виплатять по 3,6 тис. гривень. Така сума надходитиме їм три місяці поспіль, тобто у загальному вони отримають 10,8 тис. гривень.

Раніше ми розповідали, що держава може позбавити ВПО виплат. Іноді це стається із незрозумілих причин, однак грошову допомогу можна повернути. Дізнавайтесь також, чи виплатять ВПО "Зимову підтримку" у 6,5 тисячі гривень.