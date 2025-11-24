Виплати від УВКБ ООН — хто з українських родин отримає по 10,8 тис. грн

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

До кінця робочого тижня представництво в Україні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) прийматиме заявки на багатоцільову фінансову допомогу в одній з областей. Гроші будуть надавати у розрахунку на три місяці для вразливих груп громадян.

Про це інформує пресслужба представників організації у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про грошову допомогу від УВКБ ООН

Зареєструватися на виплати цього тижня зможуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які вимушено виїздили за кордон у зв'язку з воєнними діями та повернулися на своє постійне місце проживання, у Сумській області. Виїзні бригади будуть працювати у низці міст та громад регіону. Зокрема, на 24 листопада зможуть записатися на фіндопомогу жителі Кролевецької тергромади.

Згідно з правилами, допомогу зможуть отримати ті переселенці, тривалість переміщення яких не перевищує пів року. Важливим є те, щоб заявники не отримували аналогічні виплати від інших фондів за останні три місяці. Ця вимога також стосується біженців.

Ще однією умовою у відборі на виплати є наявність критерію вразливості:

самотній батько/матір, які займаються вихованням неповнолітніх дітей, чи в родині є особи старшого віку від 55 років;

родина складається тільки з людей похилого віку, або якщо самостійно виховують неповнолітніх дітей;

є громадяни з особливими потребами у вигляді тяжких хвороб/груп інвалідності.

Заявники повинні мати скрутне економічне становище: дохід на одну особу в родині не перевищує 5,4 тис. грн/міс.

Розмір фіндопомоги та список документів

У 2025-му розмір фіндопомоги від УВКБ ООН не змінився: родинам виплачують по 3,6 тис. грн щомісяця на кожну особу протягом трьох місяців (загалом 10,8 тис. грн).

Подати заявки на виплати у Кролевецькій тергромаді на понеділок, 24 листопада, можна за попереднім записом за номером телефону: 063 182 68 38. Після цього претендентів запросять за адресою прийому: пл. Миру, 2 (центр культури).

Під час процедури реєстрації у пункті збору даних мають бути присутні всі члени домогосподарства. Заздалегідь треба підготувати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження (на дітей);

довідку ВПО;

довідку, де підтверджується категорія вразливості;

номер карти банку;

номер телефону.

До кінця тижня зареєструватися на виплати зможуть громадяни і з інших населених пунктів області.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати фіндопомогу на оплату комунальних послуг взимку. Домогосподарства отримають по майже 20 тис. грн.

Також ми розповідали, що частині громадян виплатять фіндопомогу до 26 тис. грн. Гроші зможе надати Естонська рада у справах біженців.