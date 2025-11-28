Видео
Выплаты ВПЛ в декабре — чего ожидать переселенцам

Выплаты ВПЛ в декабре — чего ожидать переселенцам

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 13:00
Выплаты ВПЛ в 2025 году —у произойдут ли какие-то изменения в декабре
Переселенцы. Фото: УНИАН

В Украине есть много граждан, которые из-за российской агрессии вынужденно оставили свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. Государство обеспечивает их минимальной денежной помощью.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что будет с выплатами ВПЛ в декабре 2025 года.

Выплаты ВПЛ в декабре

Выплаты ВПЛ в декабре

В декабре 2025 года ВПЛ будут начислять те же выплаты, что и в предыдущие месяцы, поскольку Кабмин Украины своим постановлением № 332 продлил оказание помощи переселенцам еще на полгода. Речь идет о суммах:

  • 3 тыс. гривен для детей и лиц с инвалидностью;
  • 2 тыс. гривен для других переселенцев.

Эту помощь переселенцы будут получать как минимум до февраля 2026 года.

Кому предоставляется помощь

Речь идет о людях, которые выехали с оккупированных территорий или зон боевых действий (после оформления статуса ВПЛ) и тех, чье жилье разрушено или непригодно для проживания — при условии, что они подали документы на получение компенсации.

Также выплаты предоставляются лицам с инвалидностью I-III групп, семьям с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они получают образование), а также семьям, где все члены являются нетрудоспособными, и другим уязвимым категориям украинцев.

Денежную помощь начисляют на банковские счета ВПЛ 15 и 28 числа каждого месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, что ВПЛ и граждане, которые уехали из Украины из-за боевых действий, но вернулись на свое постоянное место жительства в Сумской области, получат финансовую поддержку от УВКБ ООН. Ожидается, что семьям выплатят по 3,6 тыс. гривен. Такая сумма будет поступать им три месяца подряд, то есть в общем они получат 10,8 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали, что государство может лишить ВПЛ выплат. Иногда это происходит по непонятным причинам, однако денежную помощь можно вернуть. Узнавайте также, выплатят ли ВПО "Зимнюю поддержку" в 6,5 тысячи гривен.

