Виплати за програмою Зимова підтримка — хто і як може оформити 6,5 тис. грн

Міністерство соціальної політики повідомило про можливість подати заявку на одноразову грошову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн за урядовою програмою "Зимова підтримка". Українцям розповіли всі важливі деталі щодо оформлення виплат.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики у Telegram.

Що варто знати про допомогу за програмою "Зимова підтримка"

Уряд перезапустив минулорічну програму з надання коштів для вразливих категорій громадян для підготовки до зимового періоду. У 2025 році виплати будуть доступні кільком групам населення. Йдеться про:

Дітей, які перебувають під опікою/піклуванням; Дітей з інвалідністю, дітей-вихованців прийомних родин і дитбудинків сімейного типу (дітей з інвалідністю); Дітей із родини внутрішніх переселенців, які отримують виплати на проживання для ВПО; Неповнолітніх дітей із малозабезпечених сімей; Громадян з інвалідністю першої групи з-поміж ВПО; Самотніх пенсіонерів, яким надано надбавку на догляд, з пенсією до 9,4 тис. грн.

Як правильно оформити допомогу та інші деталі

Для громадян доступні два варіанти отримати грошову допомогу: дистанційно або офлайн. Якщо подавати заявку через застосунок "Дія", то потрібно заздалегідь відкрити "Дія.Картку", а далі зробити такі кроки:

у застосунку"Дія" натиснути "Сервіси";

обрати "Зимова підтримка";

вказати необхідну програму;

підтвердити наявність "Дія.Картка".

Під час оформлення допомоги офлайн через Пенсійний фонд, необхідно:

прибути до територіального органу ПФУ;

прихопити з собою карту "Дія.Картка"/іншу карту зі спеціальним рахунком;

подати заявку (працівники фонду мають її оформити та передати дані).

Гроші, які надійдуть на рахунки, мають цільове призначення. Витратити їх можна на:

зимовий одяг і взуття для дітей та дорослих;

медикаменти вітаміни в аптеках.

Подавати заявки на "Зимову підтримку" можна до 17 грудня 2025 року. Гроші необхідно використати за 180 днів.

