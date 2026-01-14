В Україні запровадять нові виплати на дітей — хто отримуватиме по 3 000 грн щомісяця

Переселенці біля автобуса. Фото: УНІАН

Депутати міжфракційного об'єднання "ВПО України" на базі Ради коаліції домовилися запровадити нові виплати на дітей із сімей ВПО. Рішення має запрацювати вже з 1 лютого 2026 року.

Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Попереду — юридичне оформлення прийнятого рішення у вигляді постанови. Будемо разом тримати питання під контролем", — написав нардеп.

Гетманцев додав, що у Раді також працюють над підвищенням рівня доходу до 10 380 грн для інших ВПО (з урахуванням критеріїв).

ВПО по-новому призначатимуть допомогу

В Україні у січні 2026 року змінилися умови для отримання виплат на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким потрібна підтримка.

Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму. Відповідно зріс і граничний дохід для отримання допомоги, який прив'язаний до цього показника. Тепер він становить 10 380 гривень.

Проте навіть якщо дохід перевищує цю суму, виплати не скасують для:

осіб з інвалідністю I та II групи;

пенсіонерів, якщо розмір їхніх пенсійних виплат становить не більше 10 380 гривень;

дітей з інвалідністю віком до 18 років;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа до 23 років).

У цей перелік у 2026 році також входять батьки вихователі, прийомні батьки та опікуни.

