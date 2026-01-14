Відео
Для ВПО запровадять нові виплати — по 3 000 грн щомісяця

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 16:55
В Україні запровадять нові виплати на дітей — хто отримуватиме по 3 000 грн щомісяця
Переселенці біля автобуса. Фото: УНІАН

Депутати міжфракційного об'єднання "ВПО України" на базі Ради коаліції домовилися запровадити нові виплати на дітей із сімей ВПО. Рішення має запрацювати вже з 1 лютого 2026 року.

Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram. 

Читайте також:

"Попереду — юридичне оформлення прийнятого рішення у вигляді постанови. Будемо разом тримати питання під контролем", — написав нардеп.

Гетманцев додав, що у Раді також працюють над підвищенням рівня доходу до 10 380 грн для інших ВПО (з урахуванням критеріїв).

ВПО по-новому призначатимуть допомогу

В Україні у січні 2026 року змінилися умови для отримання виплат на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким потрібна підтримка.

Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму. Відповідно зріс і граничний дохід для отримання допомоги, який прив'язаний до цього показника. Тепер він становить 10 380 гривень.

Проте навіть якщо дохід перевищує цю суму, виплати не скасують для:

  • осіб з інвалідністю I та II групи;
  • пенсіонерів, якщо розмір їхніх пенсійних виплат становить не більше 10 380 гривень;
  • дітей з інвалідністю віком до 18 років;
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа до 23 років).

У цей перелік у 2026 році також входять батьки вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Раніше ми писали, що деяким українцям можуть припинити виплату компенсацій за розміщення ВПО. 

Також дізнавайтеся, чи має ВПО стати на облік за адресою реєстрації ФОП.

виплати переселенці ВПО соціальна допомога грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
