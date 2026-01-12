Фіндопомога за прихисток переселенців — про що попередили у Пенсійному фонді

Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадянам, які забезпечують внутрішньо переміщених осіб (ВПО) тимчасовим житлом, надають за це грошову компенсацію. Однак держава може не тільки скасувати виплати, а й вимагати повернення вже нарахованих коштів.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України раніше пояснили, які для цього є причини.

Переплата компенсації за прихисток ВПО

Переплата компенсації — це надміру виплачені кошти з держбюджету, які надавалися особам за прихисток ВПО. Та іноді з'ясовується, що для надання грошової компенсації не було достатніх правових підстав. Найчастіше це стається:

через те, що були подані недостовірні або неточні дані;

через те, що ПФУ не попередили про зміну обставин, які могли вплинути на розмір компенсації.

Наприклад, громадяни, які надають житло переселенцям, в останній день проживання або якщо змінюється кількість ВПО, мають попереджувати про це ПФУ. Також важливо зазначати, чи є змога й надалі розміщувати ВПО в цьому житлі.

Кошти, які визнаються надміру сплаченими, отримувач повинен повернути на рахунок ПФУ. Якщо не зробити цього добровільно, держорган може звернутися до суду.

Чому компенсацію можуть скасувати

Для цього мають бути наступні причини:

між особами, які надали житло, та ВПО існують родинні зв’язки першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені);

внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном понад 30 календарних днів підряд на дату перевірки;

Пенсійний фонд отримав інформацію про непроживання ВПО понад місяць за адресою, за якою надається компенсація;

за результатами перевірки виявлено недостовірну інформацію у заяві або повідомленні.

Зауважимо, що у 2026 році сума компенсації не змінювалася і становить 450 гривень за кожну людину.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму з 1 січня, ВПО слід очікувати змін у призначенні фіндопомоги на проживання. Так, відтепер середньомісячний дохід на одного члена родини для отримання виплат, не має перевищувати не буде чотири прожиткові мінімуми. Також ми розповідали про програму компенсацій за житло, втрачене на ТОТ. Держпідтримку передбачили й для переселенців.