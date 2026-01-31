ВПЛ и денежная помощь 2026 — как переселенцам не потерять выплатить

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине обновили условия предоставления выплат на проживание. В 2026 году некоторым гражданам надо повторно обратиться за назначением помощи.

Об этом ранее сообщали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Выплаты ВПЛ

Как пояснили в ПФУ, в этом году в стране вырастут показатели для социальных стандартов, в частности для прожиточного минимума: на одно нетрудоспособное лицо в расчете на месяц он составит 2 595 гривен.

Из-за этих изменений переселенцы по-новому будут получать пособие на проживание:

начисления продлятся еще на полгода при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не больше четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

предельный доход для получения помощи ВПЛ - 10 380 гривен.

Можно ли ВПЛ повторно обращаться за помощью

В ПФУ отмечают, что если ранее ВПЛ или их семьи не смогли оформить помощь, поскольку предельный доход был выше допустимого уровня, то сейчас они могут повторно подавать заявки на назначение выплат.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года ВПЛ будут получать новые выплаты на детей. Речь идет о финпомощи в размере 3 000 гривен. Также писали, что некоторые украинцы могут потерять выплаты компенсаций за размещение переселенцев. Известна причина.