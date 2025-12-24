Уряд компенсує комуналку установам за безплатне розміщення ВПО — деталі

Українцям виплачуватимуть нову компенсацію — хто й за що отримає
Держава компенсує установам грошові витрати, пов'язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, грошима з держбюджету покриватимуться витрати на оплату комунальних послуг, скрапленого газу та пічного палива.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Компенсація за розміщення ВПО
Компенсацію виплачуватимуть, навіть якщо людині ще не надали статус ВПО через відновлення документів. Це може тривати до двох місяців. Яку суму компенсує держава — залежатиме від того, як довго переселенці перебувають в місцях тимчасового проживання. Крім того:
- підтвердити витрати стало простіше — установи можуть надавати лише чеки та квитанції, подавати додаткові запити у профільні органи не потрібно;
- норму соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення, зросла — до базових 13,65 кв. м на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 кв. м площі загального користування.
"Важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію, мали гідні та комфортні умови проживання, а установи та громади – отримували для цього необхідні інструменти", — підкреслила Юлія Свириденко.
Що ще варто знати
Нагадаємо, для ВПО в Україні запустили програму, за якою їм надають "житлові" ваучери номіналом 2 млн грн. За ці гроші можна:
- купити житло;
- зробити інвестицію в будівництво;
- сплатити перший внесок за іпотечним кредитом;
- погасити іпотеку.
Ваучери надаватимуть ВПО, які встали на облік, виїхали з ТОТ або територій, які Росія захопила ще у 2014 році, а також учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни.
Подати заяву на отримання ваучера можна буде в електронній формі: через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Реєстрація в Дії відкриється наприкінці березня 2026 року.
Раніше ми розповідали, що іпотека — ключовий спосіб ВПО придбати житло. Однак ця процедура доволі складна. Також ми писали, чому в переселенців виникають проблеми з орендою житла. Одна з основних причин — упереджене ставлення власників.
